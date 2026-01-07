Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
07 января 2026, 16:33 | Обновлено 07 января 2026, 18:09
ВИДЕО. Аргентина повержена. Бенчич вывела Швейцарию в полуфинал United Cup

Белинда с Паулем выиграли смешанный парный поединок и принесли команде общую победу

07 января 2026, 16:33 | Обновлено 07 января 2026, 18:09
ВИДЕО. Аргентина повержена. Бенчич вывела Швейцарию в полуфинал United Cup
Getty Images/Global Images Ukraine

7 января сборная Швейцарии переиграла команду Аргентины и пробилась в полуфинал United Cup 2026.

Матчевое противостояние завершилось со счетом 2:1 в пользу швейцарцев – все решилось в смешанном парном поединке.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Первое очко Швейцарии принесла Белинда Бенчич, которая справилась с Соланой Сиеррой. Затем Стэн Вавринка уступил Себастьяну Баэсу и противостояние перешло в микст.

В парной игре Бенчич вместе с Якубом Паулем одолели тандем Мария Лурдес Карле / Гвидо Андреоцци и принесли общую победу Швейцарии.

Швейцарцы стали вторыми полуфиналистами турнира после команды США. В полуфинале Швейцария сыграет либо с Бельгией, либо с Чехией.

United Cup 2026. 1/4 финала, 7 января

Швейцария – Аргентина – 2:1

  • Белинда Бенчич – Солана Сиерра – 6:2, 6:2
  • Стэн Вавринка – Себастьян Баэс – 5:7, 4:6
  • Белинда Бенчич / Якуб Паул – Мария Лурдес Карле / Гвидо Андреоцци – 6:3, 6:3

Видеообзор матча Белинда Бенчич – Солана Сиерра

Видеообзор матча Стэн Вавринка – Себастьян Баэс

Видеообзор матча Белинда Бенчич / Якуб Паул – Мария Лурдес Карле / Гвидо Андреоцци

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
