ОФИЦИАЛЬНО. Новости для украинцев: Трабзонспор завершил трансфер защитника

Нигерийский защитник Чибуйке Нвайву перебрался из австрийского «Вольфсбергера» в «Трабзонспор». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Соглашение между 22-летним футболистом и представителем турецкой Суперлиги рассчитано до лета 2030 года.

В текущем сезоне Чибуйке Нвайву провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

В составе «Трабзонспора» выступают сразу три украинца: защитник Арсений Батагов, вингер Александр Зубков и нападающий Даниил Сикан.

