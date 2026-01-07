Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Новости для украинцев: Трабзонспор завершил трансфер защитника
Турция
07 января 2026, 17:58 | Обновлено 07 января 2026, 17:59
ОФИЦИАЛЬНО. Новости для украинцев: Трабзонспор завершил трансфер защитника

К турецкому клубу присоединился Чибуйке Нвайву

Трабзонспор. Чибуйке Нвайву

Нигерийский защитник Чибуйке Нвайву перебрался из австрийского «Вольфсбергера» в «Трабзонспор». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Соглашение между 22-летним футболистом и представителем турецкой Суперлиги рассчитано до лета 2030 года.

В текущем сезоне Чибуйке Нвайву провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

В составе «Трабзонспора» выступают сразу три украинца: защитник Арсений Батагов, вингер Александр Зубков и нападающий Даниил Сикан.

Ранее сообщалось о том, что вингер сборной Украины может перебраться в «Трабзонспор».

трансферы чемпионат Турции по футболу чемпионат Австрии по футболу Арсений Батагов Вольфсбергер Александр Зубков
