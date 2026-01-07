ОФИЦИАЛЬНО. Новости для украинцев: Трабзонспор завершил трансфер защитника
К турецкому клубу присоединился Чибуйке Нвайву
Нигерийский защитник Чибуйке Нвайву перебрался из австрийского «Вольфсбергера» в «Трабзонспор». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Соглашение между 22-летним футболистом и представителем турецкой Суперлиги рассчитано до лета 2030 года.
В текущем сезоне Чибуйке Нвайву провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.
В составе «Трабзонспора» выступают сразу три украинца: защитник Арсений Батагов, вингер Александр Зубков и нападающий Даниил Сикан.
Ранее сообщалось о том, что вингер сборной Украины может перебраться в «Трабзонспор».
Hoş geldin 𝐂𝐡𝐢𝐛𝐮𝐢𝐤𝐞 𝐍𝐰𝐚𝐢𝐰𝐮 ⚔️ pic.twitter.com/3WGtUwkTAu— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 7, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
По количеству представителей Венесуэла прямо сейчас в УПЛ уступает лишь Бразилии и Грузии…
Умерла диктор матчей киевлян Елена Гуц