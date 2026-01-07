Судаков вошел в десятку самых дорогих игроков из не топ-5 чемпионатов

Георгий Судаков, по данным швейцарской исследовательской группы CIES Football Observatory, вошел в топ-10 игроков из не топ-5 чемпионатов с самой большой ожидаемой трансферной стоимостью.

Украинский полузащитник Бенфики оценивается в 48.7 млн ​​евро (9 место).

Интересным фактом является то, что в десятку данного рейтинга попали сразу 7 игроков из чемпионата Португалии.

А возглавляет рейтинг футболист из бразильского Палмейраса Витор Роке (85.2 млн. евро).

Игроки по из топ-5 чемпионатов с самой ожидаемой трансферной стоимостью в январе 2026 года