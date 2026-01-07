Судаков вошел в десятку самых дорогих игроков из не топ-5 чемпионатов
В топ-10 рейтинга попали сразу 7 футболистов из чемпионата Португалии
Георгий Судаков, по данным швейцарской исследовательской группы CIES Football Observatory, вошел в топ-10 игроков из не топ-5 чемпионатов с самой большой ожидаемой трансферной стоимостью.
Украинский полузащитник Бенфики оценивается в 48.7 млн евро (9 место).
Интересным фактом является то, что в десятку данного рейтинга попали сразу 7 игроков из чемпионата Португалии.
А возглавляет рейтинг футболист из бразильского Палмейраса Витор Роке (85.2 млн. евро).
Игроки по из топ-5 чемпионатов с самой ожидаемой трансферной стоимостью в январе 2026 года
- 85.2 млн евро – Витор Роке (Палмейрас)
- 75.7 млн евро – Саму Агехова (Порту)
- 70.1 млн евро – Жеованни Кенда (Спортинг)
- 64.1 млн евро – Родриго Мора (Порту)
- 61.9 млн евро – Виктор Фрохольдт (Порту)
- 60.5 млн евро – Вангелис Павлидис (Бенфика)
- 50.3 млн евро – Виктор Осимхен (Галатасарай)
- 50.2 млн евро – Матео Ретеги (Аль-Кадисия)
- 48.7 млн евро – Георгий Судаков (Бенфика)
- 44.8 млн евро – Гонсало Инасио (Спортинг)
