Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Судаков вошел в десятку самых дорогих игроков из не топ-5 чемпионатов
07 января 2026, 18:43 | Обновлено 07 января 2026, 18:48
279
0

Судаков вошел в десятку самых дорогих игроков из не топ-5 чемпионатов

В топ-10 рейтинга попали сразу 7 футболистов из чемпионата Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine

Георгий Судаков, по данным швейцарской исследовательской группы CIES Football Observatory, вошел в топ-10 игроков из не топ-5 чемпионатов с самой большой ожидаемой трансферной стоимостью.

Украинский полузащитник Бенфики оценивается в 48.7 млн ​​евро (9 место).

Интересным фактом является то, что в десятку данного рейтинга попали сразу 7 игроков из чемпионата Португалии.

А возглавляет рейтинг футболист из бразильского Палмейраса Витор Роке (85.2 млн. евро).

Игроки по из топ-5 чемпионатов с самой ожидаемой трансферной стоимостью в январе 2026 года

  • 85.2 млн евро – Витор Роке (Палмейрас)
  • 75.7 млн ​​евро – Саму Агехова (Порту)
  • 70.1 млн евро – Жеованни Кенда (Спортинг)
  • 64.1 млн евро – Родриго Мора (Порту)
  • 61.9 млн евро – Виктор Фрохольдт (Порту)
  • 60.5 млн евро – Вангелис Павлидис (Бенфика)
  • 50.3 млн евро – Виктор Осимхен (Галатасарай)
  • 50.2 млн евро – Матео Ретеги (Аль-Кадисия)
  • 48.7 млн ​​евро – Георгий Судаков (Бенфика)
  • 44.8 млн евро – Гонсало Инасио (Спортинг)
чемпионат Португалии по футболу Бенфика статистика Георгий Судаков Витор Роке Саму Омородион Агехова Жеовани Кенда
Сергей Турчак Источник: Instagram
