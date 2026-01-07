Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
07 января 2026, 16:50 | Обновлено 07 января 2026, 16:51
0

На сколько выбыл? Стали известны подробности по травме Довбика

Украинец получил повреждение в матче с «Лечче»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Стали извесстны подробности по травме украинского нападающего римской «Ромы» Артем Довбика, которую он получил в игре с «Лечче».

По информации Askanews, 28-летний футболист выбыл минимум на две недели из-за разрыва мышцы левого бедра. Каждый день Артем будет проходить обследования.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоиость игрока в20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Гасперини принял резонансное решение после матча, в котором Довбик забил гол.

