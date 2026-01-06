Гасперини принял резонансное решение после матча, в котором Довбик забил

Итальянский тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини принял неожиданное решение после матча с «Лечче», в котором его команда одолела своего оппонента со счетом 0:2 благодаря голам Довбика и Фергюсона. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, наставник «волков» не дал пресс-конференции после победы в матче чемпионата Италии. Причиной стали слухи о напряжении внутри клуба.

«Рома» после 18 матчей чемпионата Италии набрала 36 баллов и расположилась на четвертой позиции турнирной таблицы.

Ранее стала известна оценка Артема Довбика за гол в ворота «Лечче».