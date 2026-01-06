Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гасперини принял резонансное решение после матча, в котором Довбик забил
Италия
06 января 2026, 22:25 | Обновлено 06 января 2026, 22:26
Итальянский тренер не дал пресс-конференцию после игры с «Лечче»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Итальянский тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини принял неожиданное решение после матча с «Лечче», в котором его команда одолела своего оппонента со счетом 0:2 благодаря голам Довбика и Фергюсона. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, наставник «волков» не дал пресс-конференции после победы в матче чемпионата Италии. Причиной стали слухи о напряжении внутри клуба.

«Рома» после 18 матчей чемпионата Италии набрала 36 баллов и расположилась на четвертой позиции турнирной таблицы.

Ранее стала известна оценка Артема Довбика за гол в ворота «Лечче».

По теме:
Безжалостные зебры. Ювентус уничтожил соперника в Серии А, забив три мяча
Тренер Ромы вошел в уникальный 1000-очковый тренерский клуб Серии А
Артем Довбик совершил 50 результативных действий в топ-5 европейских лигах
Рома Рим Серия A Лечче чемпионат Италии по футболу Артем Довбик пресс-конференция Джан Пьеро Гасперини
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Artem_Ponomar
та це в стилі Гасперіні, якщо йому щось не подобається то він це не зробить
