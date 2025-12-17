Стало известно, кто будет готовить Динамо ко второй части сезона

50-летний украинский специалист Игорь Костюк останется главным тренером киевского Динамо как минимум до весны 2026 года.

По информации Sport.ua, Костюк повезет бело-синих на зимние тренировочные сборы, куда возьмет с собой игроков U-19.

Костюк в зимний перерыв будет строить команду под себя – президент Динамо Игорь Суркис доверился ему.

Игорь Костюк работает в Динамо как исполняющий обязанности главного тренера после увольнения Александра Шовковского.

Костюк провел во главе первой команды четыре матча – поражение от Полтавы (1:2) и Фиорентины (1:2), и победы над Кудровкой (2:1) и Вересом (3:0).

В таблице УПЛ 2025/26 Динамо занимает четвертое место с 26 очками. Свой следующий поединок в чемпионате Украины киевляне проведут 21 февраля против Руха (17-й тур).

18 декабря подопечные Костюк поборются против армянского клуба Ноа в заключительном, шестом туре основного этапа Лиги конференций. За пять игр третьего по силе еврокубка Динамо набрало всего три очка и досрочно потеряло шансы на плей-офф.

Таблица УПЛ 2025/26

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 ЛНЗ 16 11 2 3 20 - 8 21.02.26 18:00 Эпицентр - ЛНЗ 13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря 06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь 29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка 21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ 09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ 35 2 Шахтер Донецк 16 10 5 1 42 - 12 21.02.26 18:00 Шахтер Донецк - Карпаты Львов 14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр 06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк 01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс 22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк 09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава 35 3 Полесье 16 9 3 4 26 - 11 21.02.26 18:00 Колос Ковалевка - Полесье 13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов 07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье 30.11.25 Полесье 2:0 Заря 23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр 09.11.25 Александрия 0:3 Полесье 30 4 Динамо Киев 16 7 5 4 35 - 21 21.02.26 18:00 Динамо Киев - Рух Львов 14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес 06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев 01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава 22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев 09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ 26 5 Кривбасс 16 7 5 4 28 - 24 21.02.26 18:00 Металлист 1925 - Кривбасс 13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка 07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия 01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс 23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес 08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс 26 6 Колос Ковалевка 16 6 7 3 17 - 13 21.02.26 18:00 Колос Ковалевка - Полесье 13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка 06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк 28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка 22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев 07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка 25 7 Металлист 1925 15 6 6 3 18 - 12 21.02.26 18:00 Металлист 1925 - Кривбасс 12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 1925 30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 1925 22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925 08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря 03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 1925 24 8 Заря 16 6 5 5 19 - 18 21.02.26 18:00 Кудровка - Заря 13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря 05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов 30.11.25 Полесье 2:0 Заря 24.11.25 Заря 2:2 Александрия 08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря 23 9 Карпаты Львов 16 4 7 5 20 - 21 21.02.26 18:00 Шахтер Донецк - Карпаты Львов 13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов 05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов 29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов 22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925 08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс 19 10 Рух Львов 16 6 1 9 15 - 23 21.02.26 18:00 Динамо Киев - Рух Львов 14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов 07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье 30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов 23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка 08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов 19 11 Верес 15 4 6 5 13 - 17 21.02.26 18:00 Верес - Полтава 14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес 29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов 23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес 08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов 01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес 18 12 Оболонь 16 4 5 7 12 - 27 21.02.26 18:00 Александрия - Оболонь 12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 1925 06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь 28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка 22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк 07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь 17 13 Кудровка 16 4 3 9 19 - 30 21.02.26 18:00 Кудровка - Заря 12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка 06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев 29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка 23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка 07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка 15 14 Эпицентр 16 4 2 10 18 - 27 21.02.26 18:00 Эпицентр - ЛНЗ 14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр 08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр 30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 1925 23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр 07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь 14 15 Александрия 16 2 5 9 14 - 28 21.02.26 18:00 Александрия - Оболонь 12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка 07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия 30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов 24.11.25 Заря 2:2 Александрия 09.11.25 Александрия 0:3 Полесье 11 16 Полтава 16 2 3 11 14 - 38 21.02.26 18:00 Верес - Полтава 14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов 08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр 01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава 21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ 09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава 9 Полная таблица

Таблица Лиги конференций 2025/26