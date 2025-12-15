Вернется в Киев? Игрок Динамо покинет Лехию раньше срока аренды
Антон Царенко в 2026 году уже не будет выступать за команду из города Гданьск
Как стало известно Sport.ua, 21-летний хавбек Антон Царенко покинет польскую Лехию из города Гданьск раньше срока аренды.
Сезон 2025/26 Царенко начал в Лехии Гданьск на правах аренды из киевского Динамо – соглашение было рассчитано до лета 2026 года.
Однако в следующем году Царенко уже не будет выступать за бело-зеленых.
Антон провел в Лехии 1,5 сезона. В кампании 2024/25 Царенко также играл в Польше на правах аренды с Динамо.
Всего в футболке Лехии Царенко провел 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал два ассиста. Трансферная стоимость Антона составляет 400 тысяч евро.
Статистика Царенко в Лехии Гданьск
Таблица чемпионата Польши 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Висла Плоцк
|18
|7
|9
|2
|21 - 12
|01.02.26 15:45 Висла Плоцк - Ракув08.12.25 Корона Кельце 1:1 Висла Плоцк04.12.25 Висла Плоцк 0:0 Краковия30.11.25 Висла Плоцк 0:0 Лех21.11.25 Гурник Забже 1:1 Висла Плоцк08.11.25 Мотор Люблин 1:1 Висла Плоцк
|30
|2
|Гурник Забже
|18
|9
|3
|6
|29 - 24
|31.01.26 21:15 Гурник Забже - Пяст05.12.25 Лехия 5:2 Гурник Забже28.11.25 Радомяк 4:0 Гурник Забже21.11.25 Гурник Забже 1:1 Висла Плоцк07.11.25 Заглембе Л 2:0 Гурник Забже02.11.25 Гурник Забже 5:1 Арка
|30
|3
|Ягеллония
|17
|8
|5
|4
|29 - 21
|31.01.26 18:30 Видзев Лодзь - Ягеллония14.12.25 Мотор Люблин 1:1 Ягеллония07.12.25 Брук-Бет Термалица 2:1 Ягеллония30.11.25 Заглембе Л 0:0 Ягеллония09.11.25 Погонь Щецин 1:2 Ягеллония02.11.25 Ягеллония 1:2 Ракув
|29
|4
|Ракув
|18
|9
|2
|7
|26 - 23
|01.02.26 15:45 Висла Плоцк - Ракув14.12.25 Ракув 0:1 Заглембе Л07.12.25 Ракув 1:0 Катовице30.11.25 Арка 1:4 Ракув22.11.25 Ракув 1:3 Пяст09.11.25 Корона Кельце 1:4 Ракув
|29
|5
|Заглембе Л
|18
|7
|7
|4
|31 - 24
|30.01.26 19:00 Заглембе Л - Катовице14.12.25 Ракув 0:1 Заглембе Л06.12.25 Заглембе Л 2:1 Видзев Лодзь30.11.25 Заглембе Л 0:0 Ягеллония24.11.25 Погонь Щецин 5:1 Заглембе Л07.11.25 Заглембе Л 2:0 Гурник Забже
|28
|6
|Краковия
|18
|7
|6
|5
|25 - 21
|02.02.26 20:00 Брук-Бет Термалица - Краковия07.12.25 Краковия 2:2 Лех04.12.25 Висла Плоцк 0:0 Краковия29.11.25 Корона Кельце 0:1 Краковия22.11.25 Краковия 1:2 Мотор Люблин07.11.25 Радомяк 3:0 Краковия
|27
|7
|Радомяк
|18
|7
|5
|6
|35 - 30
|31.01.26 15:45 Радомяк - Арка06.12.25 Погонь Щецин 2:2 Радомяк28.11.25 Радомяк 4:0 Гурник Забже23.11.25 Лех 4:1 Радомяк07.11.25 Радомяк 3:0 Краковия03.11.25 Лехия 1:2 Радомяк
|26
|8
|Лех
|17
|6
|8
|3
|29 - 26
|30.01.26 21:30 Лех - Лехия07.12.25 Краковия 2:2 Лех30.11.25 Висла Плоцк 0:0 Лех23.11.25 Лех 4:1 Радомяк09.11.25 Арка 3:1 Лех02.11.25 Лех 2:2 Мотор Люблин
|26
|9
|Корона Кельце
|18
|6
|6
|6
|21 - 19
|01.02.26 18:30 Легия - Корона Кельце08.12.25 Корона Кельце 1:1 Висла Плоцк29.11.25 Корона Кельце 0:1 Краковия23.11.25 Видзев Лодзь 1:3 Корона Кельце09.11.25 Корона Кельце 1:4 Ракув31.10.25 Пяст 0:0 Корона Кельце
|24
|10
|Погонь Щецин
|18
|6
|3
|9
|28 - 32
|01.02.26 13:15 Мотор Люблин - Погонь Щецин06.12.25 Погонь Щецин 2:2 Радомяк29.11.25 Катовице 2:0 Погонь Щецин24.11.25 Погонь Щецин 5:1 Заглембе Л09.11.25 Погонь Щецин 1:2 Ягеллония03.11.25 Висла Плоцк 2:0 Погонь Щецин
|21
|11
|Мотор Люблин
|18
|4
|9
|5
|23 - 28
|01.02.26 13:15 Мотор Люблин - Погонь Щецин14.12.25 Мотор Люблин 1:1 Ягеллония06.12.25 Арка 1:0 Мотор Люблин01.12.25 Мотор Люблин 1:1 Легия22.11.25 Краковия 1:2 Мотор Люблин08.11.25 Мотор Люблин 1:1 Висла Плоцк
|21
|12
|Арка
|18
|6
|3
|9
|15 - 32
|31.01.26 15:45 Радомяк - Арка06.12.25 Арка 1:0 Мотор Люблин30.11.25 Арка 1:4 Ракув21.11.25 Брук-Бет Термалица 2:0 Арка09.11.25 Арка 3:1 Лех02.11.25 Гурник Забже 5:1 Арка
|21
|13
|Лехия
|18
|7
|4
|7
|37 - 37
|30.01.26 21:30 Лех - Лехия05.12.25 Лехия 5:2 Гурник Забже29.11.25 Лехия 5:1 Брук-Бет Термалица22.11.25 Легия 2:2 Лехия08.11.25 Лехия 2:1 Видзев Лодзь03.11.25 Лехия 1:2 Радомяк
|20
|14
|Пяст
|17
|5
|5
|7
|19 - 19
|31.01.26 21:15 Гурник Забже - Пяст14.12.25 Легия 0:1 Пяст06.12.25 Пяст 2:0 Легия28.11.25 Пяст 0:2 Видзев Лодзь22.11.25 Ракув 1:3 Пяст08.11.25 Катовице 1:3 Пяст
|20
|15
|Видзев Лодзь
|18
|6
|2
|10
|26 - 28
|31.01.26 18:30 Видзев Лодзь - Ягеллония06.12.25 Заглембе Л 2:1 Видзев Лодзь28.11.25 Пяст 0:2 Видзев Лодзь23.11.25 Видзев Лодзь 1:3 Корона Кельце08.11.25 Лехия 2:1 Видзев Лодзь02.11.25 Видзев Лодзь 1:1 Легия
|20
|16
|Катовице
|17
|6
|2
|9
|23 - 28
|30.01.26 19:00 Заглембе Л - Катовице07.12.25 Ракув 1:0 Катовице29.11.25 Катовице 2:0 Погонь Щецин08.11.25 Катовице 1:3 Пяст31.10.25 Брук-Бет Термалица 0:3 Катовице25.10.25 Катовице 1:0 Корона Кельце
|20
|17
|Легия
|18
|4
|7
|7
|19 - 21
|01.02.26 18:30 Легия - Корона Кельце14.12.25 Легия 0:1 Пяст06.12.25 Пяст 2:0 Легия01.12.25 Мотор Люблин 1:1 Легия22.11.25 Легия 2:2 Лехия09.11.25 Легия 1:2 Брук-Бет Термалица
|19
|18
|Брук-Бет Термалица
|18
|5
|4
|9
|24 - 35
|02.02.26 20:00 Брук-Бет Термалица - Краковия07.12.25 Брук-Бет Термалица 2:1 Ягеллония29.11.25 Лехия 5:1 Брук-Бет Термалица21.11.25 Брук-Бет Термалица 2:0 Арка09.11.25 Легия 1:2 Брук-Бет Термалица31.10.25 Брук-Бет Термалица 0:3 Катовице
|19
