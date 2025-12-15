Вернется в Киев? Игрок Динамо покинет Лехию раньше срока аренды

Как стало известно Sport.ua, 21-летний хавбек Антон Царенко покинет польскую Лехию из города Гданьск раньше срока аренды.

Сезон 2025/26 Царенко начал в Лехии Гданьск на правах аренды из киевского Динамо – соглашение было рассчитано до лета 2026 года.

Однако в следующем году Царенко уже не будет выступать за бело-зеленых.

Антон провел в Лехии 1,5 сезона. В кампании 2024/25 Царенко также играл в Польше на правах аренды с Динамо.

Всего в футболке Лехии Царенко провел 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал два ассиста. Трансферная стоимость Антона составляет 400 тысяч евро.

Статистика Царенко в Лехии Гданьск

Таблица чемпионата Польши 2025/26