Вернется в Киев? Игрок Динамо покинет Лехию раньше срока аренды
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 20:45
Вернется в Киев? Игрок Динамо покинет Лехию раньше срока аренды

Антон Царенко в 2026 году уже не будет выступать за команду из города Гданьск

ФК Лехия Гданьск. Антон Царенко

Как стало известно Sport.ua, 21-летний хавбек Антон Царенко покинет польскую Лехию из города Гданьск раньше срока аренды.

Сезон 2025/26 Царенко начал в Лехии Гданьск на правах аренды из киевского Динамо – соглашение было рассчитано до лета 2026 года.

Однако в следующем году Царенко уже не будет выступать за бело-зеленых.

Антон провел в Лехии 1,5 сезона. В кампании 2024/25 Царенко также играл в Польше на правах аренды с Динамо.

Всего в футболке Лехии Царенко провел 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал два ассиста. Трансферная стоимость Антона составляет 400 тысяч евро.

Статистика Царенко в Лехии Гданьск

Таблица чемпионата Польши 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Висла Плоцк 18 7 9 2 21 - 12 01.02.26 15:45 Висла Плоцк - Ракув08.12.25 Корона Кельце 1:1 Висла Плоцк04.12.25 Висла Плоцк 0:0 Краковия30.11.25 Висла Плоцк 0:0 Лех21.11.25 Гурник Забже 1:1 Висла Плоцк08.11.25 Мотор Люблин 1:1 Висла Плоцк 30
2 Гурник Забже 18 9 3 6 29 - 24 31.01.26 21:15 Гурник Забже - Пяст05.12.25 Лехия 5:2 Гурник Забже28.11.25 Радомяк 4:0 Гурник Забже21.11.25 Гурник Забже 1:1 Висла Плоцк07.11.25 Заглембе Л 2:0 Гурник Забже02.11.25 Гурник Забже 5:1 Арка 30
3 Ягеллония 17 8 5 4 29 - 21 31.01.26 18:30 Видзев Лодзь - Ягеллония14.12.25 Мотор Люблин 1:1 Ягеллония07.12.25 Брук-Бет Термалица 2:1 Ягеллония30.11.25 Заглембе Л 0:0 Ягеллония09.11.25 Погонь Щецин 1:2 Ягеллония02.11.25 Ягеллония 1:2 Ракув 29
4 Ракув 18 9 2 7 26 - 23 01.02.26 15:45 Висла Плоцк - Ракув14.12.25 Ракув 0:1 Заглембе Л07.12.25 Ракув 1:0 Катовице30.11.25 Арка 1:4 Ракув22.11.25 Ракув 1:3 Пяст09.11.25 Корона Кельце 1:4 Ракув 29
5 Заглембе Л 18 7 7 4 31 - 24 30.01.26 19:00 Заглембе Л - Катовице14.12.25 Ракув 0:1 Заглембе Л06.12.25 Заглембе Л 2:1 Видзев Лодзь30.11.25 Заглембе Л 0:0 Ягеллония24.11.25 Погонь Щецин 5:1 Заглембе Л07.11.25 Заглембе Л 2:0 Гурник Забже 28
6 Краковия 18 7 6 5 25 - 21 02.02.26 20:00 Брук-Бет Термалица - Краковия07.12.25 Краковия 2:2 Лех04.12.25 Висла Плоцк 0:0 Краковия29.11.25 Корона Кельце 0:1 Краковия22.11.25 Краковия 1:2 Мотор Люблин07.11.25 Радомяк 3:0 Краковия 27
7 Радомяк 18 7 5 6 35 - 30 31.01.26 15:45 Радомяк - Арка06.12.25 Погонь Щецин 2:2 Радомяк28.11.25 Радомяк 4:0 Гурник Забже23.11.25 Лех 4:1 Радомяк07.11.25 Радомяк 3:0 Краковия03.11.25 Лехия 1:2 Радомяк 26
8 Лех 17 6 8 3 29 - 26 30.01.26 21:30 Лех - Лехия07.12.25 Краковия 2:2 Лех30.11.25 Висла Плоцк 0:0 Лех23.11.25 Лех 4:1 Радомяк09.11.25 Арка 3:1 Лех02.11.25 Лех 2:2 Мотор Люблин 26
9 Корона Кельце 18 6 6 6 21 - 19 01.02.26 18:30 Легия - Корона Кельце08.12.25 Корона Кельце 1:1 Висла Плоцк29.11.25 Корона Кельце 0:1 Краковия23.11.25 Видзев Лодзь 1:3 Корона Кельце09.11.25 Корона Кельце 1:4 Ракув31.10.25 Пяст 0:0 Корона Кельце 24
10 Погонь Щецин 18 6 3 9 28 - 32 01.02.26 13:15 Мотор Люблин - Погонь Щецин06.12.25 Погонь Щецин 2:2 Радомяк29.11.25 Катовице 2:0 Погонь Щецин24.11.25 Погонь Щецин 5:1 Заглембе Л09.11.25 Погонь Щецин 1:2 Ягеллония03.11.25 Висла Плоцк 2:0 Погонь Щецин 21
11 Мотор Люблин 18 4 9 5 23 - 28 01.02.26 13:15 Мотор Люблин - Погонь Щецин14.12.25 Мотор Люблин 1:1 Ягеллония06.12.25 Арка 1:0 Мотор Люблин01.12.25 Мотор Люблин 1:1 Легия22.11.25 Краковия 1:2 Мотор Люблин08.11.25 Мотор Люблин 1:1 Висла Плоцк 21
12 Арка 18 6 3 9 15 - 32 31.01.26 15:45 Радомяк - Арка06.12.25 Арка 1:0 Мотор Люблин30.11.25 Арка 1:4 Ракув21.11.25 Брук-Бет Термалица 2:0 Арка09.11.25 Арка 3:1 Лех02.11.25 Гурник Забже 5:1 Арка 21
13 Лехия 18 7 4 7 37 - 37 30.01.26 21:30 Лех - Лехия05.12.25 Лехия 5:2 Гурник Забже29.11.25 Лехия 5:1 Брук-Бет Термалица22.11.25 Легия 2:2 Лехия08.11.25 Лехия 2:1 Видзев Лодзь03.11.25 Лехия 1:2 Радомяк 20
14 Пяст 17 5 5 7 19 - 19 31.01.26 21:15 Гурник Забже - Пяст14.12.25 Легия 0:1 Пяст06.12.25 Пяст 2:0 Легия28.11.25 Пяст 0:2 Видзев Лодзь22.11.25 Ракув 1:3 Пяст08.11.25 Катовице 1:3 Пяст 20
15 Видзев Лодзь 18 6 2 10 26 - 28 31.01.26 18:30 Видзев Лодзь - Ягеллония06.12.25 Заглембе Л 2:1 Видзев Лодзь28.11.25 Пяст 0:2 Видзев Лодзь23.11.25 Видзев Лодзь 1:3 Корона Кельце08.11.25 Лехия 2:1 Видзев Лодзь02.11.25 Видзев Лодзь 1:1 Легия 20
16 Катовице 17 6 2 9 23 - 28 30.01.26 19:00 Заглембе Л - Катовице07.12.25 Ракув 1:0 Катовице29.11.25 Катовице 2:0 Погонь Щецин08.11.25 Катовице 1:3 Пяст31.10.25 Брук-Бет Термалица 0:3 Катовице25.10.25 Катовице 1:0 Корона Кельце 20
17 Легия 18 4 7 7 19 - 21 01.02.26 18:30 Легия - Корона Кельце14.12.25 Легия 0:1 Пяст06.12.25 Пяст 2:0 Легия01.12.25 Мотор Люблин 1:1 Легия22.11.25 Легия 2:2 Лехия09.11.25 Легия 1:2 Брук-Бет Термалица 19
18 Брук-Бет Термалица 18 5 4 9 24 - 35 02.02.26 20:00 Брук-Бет Термалица - Краковия07.12.25 Брук-Бет Термалица 2:1 Ягеллония29.11.25 Лехия 5:1 Брук-Бет Термалица21.11.25 Брук-Бет Термалица 2:0 Арка09.11.25 Легия 1:2 Брук-Бет Термалица31.10.25 Брук-Бет Термалица 0:3 Катовице 19
Полная таблица

Антон Царенко Лехия Гданьск аренда игрока Динамо Киев чемпионат Польши по футболу трансферы трансферы УПЛ
Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
