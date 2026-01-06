Не Флик и не Алонсо: определен лучший тренер декабря в Ла Лиге
Одержал три победы из трех
Наставник «Эспаньола» Маноло Гонсалес официально признан лучшим тренером Ла Лиги по результатам декабря. Об этом информирует пресс-служба испанской Примеры.
В течение прошлого месяца под руководством специалиста «попугаи» продемонстрировали стопроцентный результат, одержав три победы в трех матчах. Команда последовательно обыграла «Райо Вальекано» (1:0), «Хетафе» (1:0) и «Атлетик» из Бильбао (2:1). В борьбе за эту почетную награду Гонсалес опередил Ханса–Дитера Флика из «Барселоны» и Клаудио Хиральдеса, возглавляющего «Сельту».
На текущий момент «Эспаньол» имеет в своем активе 33 балла и занимает пятую позицию в турнирной таблице элитного испанского дивизиона. В минувшем туре коллектив потерпел поражение от «Барселоны» (0:2), а в рамках следующего тура встретится с «Леванте».
