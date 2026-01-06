Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Не Флик и не Алонсо: определен лучший тренер декабря в Ла Лиге
Испания
06 января 2026, 04:01
Не Флик и не Алонсо: определен лучший тренер декабря в Ла Лиге

Одержал три победы из трех

Наставник «Эспаньола» Маноло Гонсалес официально признан лучшим тренером Ла Лиги по результатам декабря. Об этом информирует пресс-служба испанской Примеры.

В течение прошлого месяца под руководством специалиста «попугаи» продемонстрировали стопроцентный результат, одержав три победы в трех матчах. Команда последовательно обыграла «Райо Вальекано» (1:0), «Хетафе» (1:0) и «Атлетик» из Бильбао (2:1). В борьбе за эту почетную награду Гонсалес опередил Ханса–Дитера Флика из «Барселоны» и Клаудио Хиральдеса, возглавляющего «Сельту».

На текущий момент «Эспаньол» имеет в своем активе 33 балла и занимает пятую позицию в турнирной таблице элитного испанского дивизиона. В минувшем туре коллектив потерпел поражение от «Барселоны» (0:2), а в рамках следующего тура встретится с «Леванте».

Михаил Олексиенко Источник: LaLiga
