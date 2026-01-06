Самое крутое фото в истории: как Хулиан Альварес объявил о рождении сына

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес впервые стал отцом. У футболиста и его девушки Эмилии родился сын, которого назвали Амадео.

О радостном событии пара сообщила в социальных сетях, выбрав для объявления креативный и символичный снимок. На фото – маленькая рука новорожденного, отсылающая к образу Spider-Man, что является прямой отсылкой к прозвищу Альвареса – «La Araña» («Паук»).

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Этот образ давно стал фирменным для футболиста: в похожем стиле Альварес регулярно отмечает и свои забитые голы.

Публикация мгновенно разлетелась по соцсетям и собрала тысячи поздравлений от болельщиков, футболистов и представителей футбольного сообщества. Пользователи отметили теплоту момента и удачную символику – «Spiderbaby» как продолжение истории «Паука».

Для Хулиана Альвареса это особенный период не только на футбольном поле, но и за его пределами – новая роль, новые эмоции и новая мотивация.