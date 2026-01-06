Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самое крутое фото в истории: как Хулиан Альварес объявил о рождении сына
Другие новости
06 января 2026, 01:21 | Обновлено 06 января 2026, 01:37
232
0

Самое крутое фото в истории: как Хулиан Альварес объявил о рождении сына

Хулиан Альварес отличился креативом

06 января 2026, 01:21 | Обновлено 06 января 2026, 01:37
232
0
Самое крутое фото в истории: как Хулиан Альварес объявил о рождении сына
Instagram. Хулиан и Амадео Альварес

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес впервые стал отцом. У футболиста и его девушки Эмилии родился сын, которого назвали Амадео.

О радостном событии пара сообщила в социальных сетях, выбрав для объявления креативный и символичный снимок. На фото – маленькая рука новорожденного, отсылающая к образу Spider-Man, что является прямой отсылкой к прозвищу Альвареса – «La Araña» («Паук»).

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Этот образ давно стал фирменным для футболиста: в похожем стиле Альварес регулярно отмечает и свои забитые голы.

Публикация мгновенно разлетелась по соцсетям и собрала тысячи поздравлений от болельщиков, футболистов и представителей футбольного сообщества. Пользователи отметили теплоту момента и удачную символику – «Spiderbaby» как продолжение истории «Паука».

Для Хулиана Альвареса это особенный период не только на футбольном поле, но и за его пределами – новая роль, новые эмоции и новая мотивация.

По теме:
Раскрыты новые подробности потенциального перехода Винисиуса в Челси
ФОТО. Красавица! Жена Забарного впечатлила новым луком
Аль-Хиляль предлагает Барселоне обмен игроками
фото lifestyle Хулиан Альварес Атлетико Мадрид рождение ребенка Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Аргентины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании оценили игру Цыганкова и Ваната. Одного назвали величайшем
Футбол | 06 января 2026, 00:24 0
В Испании оценили игру Цыганкова и Ваната. Одного назвали величайшем
В Испании оценили игру Цыганкова и Ваната. Одного назвали величайшем

Украинцы забили по голу в последнем матче

ФОТО. Новые тату и борода. Мудрик прервал молчание в свой день рождения
Футбол | 05 января 2026, 19:07 7
ФОТО. Новые тату и борода. Мудрик прервал молчание в свой день рождения
ФОТО. Новые тату и борода. Мудрик прервал молчание в свой день рождения

Михаил опубликовал первый пост с момента начала дисквалификации

Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Бокс | 05.01.2026, 07:07
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Футбол | 05.01.2026, 08:33
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 05.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
04.01.2026, 07:33 2
Бокс
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:59 26
Футбол
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
04.01.2026, 15:40 7
Футбол
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
05.01.2026, 07:55
Хоккей
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
05.01.2026, 15:26 3
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
05.01.2026, 05:02 1
Бокс
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
04.01.2026, 08:04 27
Футбол
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
05.01.2026, 04:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем