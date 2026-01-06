Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Золотое увольнение. Обнародованы безумные расходы МЮ на Аморима
Англия
06 января 2026, 02:39 |
Стала известна сумма компенсации португальскому тренеру

Увольнение Рубена Аморима обойдется «Манчестер Юнайтед» в 10 млн фунтов. Стали известны финансовые детали расторжения контракта с португальским тренером.

Согласно сведениям talkSPORT, годовой оклад специалиста, который возглавил команду в ноябре 2024–го, достигал 6,7 миллиона фунтов. За период работы в английском клубе он уже получил 7,8 млн фунтов.

Условия соглашения предусматривают, что в случае досрочного прекращения сотрудничества клуб обязан выплатить тренеру весь остаток суммы по контракту, что составляет 10,05 млн фунтов.

Примечательно, что во время приглашения Аморима «красные дьяволы» также перечислили «Спортингу» 9,5 млн фунтов компенсации. В конечном итоге общие затраты «МЮ» на этого тренера составят 27,35 млн фунтов.

OKs100
Это мелочи. В современном футболе суммы меньше 100 миллионов даже не считают. 
