Италия – Франция. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния командного турнира в Австралии
6 января сборная Италии сыграет против команды Франции на United Cup 2026.
Матчевое противостояние начнет в 04:00 по Киеву и будет состоять из трех игр: двух одиночных поединков и одного парного.
В одной группе Италия и Франция выступают вместе со Швейцарией (Перт).
United Cup 2026. Группа С, 6 января
Италия – Франция
- Жасмин Паолини – Леолия Жанжан
- Флавио Коболли – Артур Риндеркнеш
- Сара Эррани / Андреа Вавассори – Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона / Эдуар Роже-Васслен
