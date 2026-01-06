Италия – Франция. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 января сборная Италии сыграет против команды Франции на United Cup 2026.

Матчевое противостояние начнет в 04:00 по Киеву и будет состоять из трех игр: двух одиночных поединков и одного парного.

В одной группе Италия и Франция выступают вместе со Швейцарией (Перт).

United Cup 2026. Группа С, 6 января

Италия – Франция