Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Италия – Франция. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 января 2026, 01:26 |
15
0

Италия – Франция. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния командного турнира в Австралии

Италия – Франция. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

6 января сборная Италии сыграет против команды Франции на United Cup 2026.

Матчевое противостояние начнет в 04:00 по Киеву и будет состоять из трех игр: двух одиночных поединков и одного парного.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В одной группе Италия и Франция выступают вместе со Швейцарией (Перт).

United Cup 2026. Группа С, 6 января

Италия – Франция

  • Жасмин Паолини – Леолия Жанжан
  • Флавио Коболли – Артур Риндеркнеш
  • Сара Эррани / Андреа Вавассори – Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона / Эдуар Роже-Васслен
📺 Видеотрансляция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
