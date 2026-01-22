Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стали известны все пары 1/16 финала Australian Open 2026 у женщин
Australian Open
22 января 2026, 17:24 | Обновлено 22 января 2026, 17:29
1253
0

Стали известны все пары 1/16 финала Australian Open 2026 у женщин

В четверг состоялись матчи второго раунда в нижней части турнирной сетки

22 января 2026, 17:24 | Обновлено 22 января 2026, 17:29
1253
0
Стали известны все пары 1/16 финала Australian Open 2026 у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

22 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоялись матчи второго раунда в нижней части турнирной сетки женского одиночного разряда.

Вторая сеяная и одна из главных фавориток на трофей Ига Свентек в двух сетах разобралась с Марией Боузковой. Далее Ига поборется с «нейтралкой» Анной Калинской.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Действующая чемпионка Australian Open Мэдисон Киз переиграла Эшлин Крюгер. В третьем круге мейджора американка выйдет на корт с Каролиной Плишковой, которая одолела Джанис Тджен.

Десятая ракетка мира Белинда Бенчич потерпела неожиданное поражение от Николы Бартунковой. Юная чешка в 1/16 финала встретится с Элизе Мертенс.

Из теннисисток топ-10 в четверг свои поединки также выиграли: Джессика Пегула (победа над Маккартни Кесслер), Аманда Анисимова (победа над Катериной Синяковой) и Елена Рыбакина (победа над Варварой Грачевой).

Днем ранее на Aus Open прошли матчи второго круга в верхней части сетки, по итогам которых далее, в частности, пробилась и украинка Элина Свитолина.

Australian Open 2026. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Анастасия Потапова
Виктория Мбоко [17] – Клара Таусон

Зейнеп Сонмез [Q] – Юлия Путинцева
Ива Йович [29] – Жасмин Паолини [7]

Коко Гауфф [3] – Хейли Баптист
Каролина Мухова [19] – Магда Линетт

Элина Свитолина [12] – Диана Шнайдер [23]
Елена-Габриэла Русе – Мирра Андреева [8]

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [6] – 🏳️ Оксана Селехметьева
Каролина Плишкова – Мэдисон Киз [9]

Линда Носкова [13] – Ван Синьюй
Пейтон Стернс – Аманда Анисимова [4]

Елена Рыбакина [5] – Тереза Валентова
Элизе Мертенс [21] – Никола Бартункова [Q]

Наоми Осака [16] – Мэддисон Инглис [Q]
🏳️ Анна Калинская [31] – Ига Свентек [2]

По теме:
Элина Свитолина – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Диана Шнайдер. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Aus Open на 23 января
Australian Open 2026 Элина Свитолина Юлия Путинцева Магда Линетт Арина Соболенко Анастасия Потапова Коко Гауфф Каролина Мухова Клара Таусон статистические расклады Жасмин Паолини Елена-Габриэла Русе Хейли Баптист Зейнеп Сонмез Мирра Андреева Диана Шнайдер Ива Йович Виктория Мбоко Джессика Пегула Оксана Селехметьева Каролина Плишкова Мэдисон Киз Линда Носкова Ван Синьюй Пейтон Стернс Аманда Анисимова Елена Рыбакина Тереза Валентова Элизе Мертенс Никола Бартункова Наоми Осака Мэддисон Инглис Анна Калинская Ига Свёнтек
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Бокс | 22 января 2026, 09:02 4
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове

Виталий рассказал, сколько людей покинули Киев

Федорчук выбрал лучших футболистов сборной Украины здесь и сейчас
Футбол | 22 января 2026, 11:11 10
Федорчук выбрал лучших футболистов сборной Украины здесь и сейчас
Федорчук выбрал лучших футболистов сборной Украины здесь и сейчас

Известный футбольный эксперт назвал вратаря и двух защитников

По итогам двух раундов Australian Open 2026 выбыл 21 сеяный игрок
Теннис | 22.01.2026, 17:03
По итогам двух раундов Australian Open 2026 выбыл 21 сеяный игрок
По итогам двух раундов Australian Open 2026 выбыл 21 сеяный игрок
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Футбол | 22.01.2026, 06:23
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Бокс | 22.01.2026, 05:42
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
20.01.2026, 22:14
Бокс
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
21.01.2026, 03:30 22
Теннис
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
21.01.2026, 10:17 15
Футбол
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
21.01.2026, 06:25
Теннис
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
21.01.2026, 06:23
Футбол
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
22.01.2026, 09:28 6
Бокс
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
21.01.2026, 10:05 12
Футбол
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
20.01.2026, 19:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем