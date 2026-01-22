Стали известны все пары 1/16 финала Australian Open 2026 у женщин

22 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоялись матчи второго раунда в нижней части турнирной сетки женского одиночного разряда.

Вторая сеяная и одна из главных фавориток на трофей Ига Свентек в двух сетах разобралась с Марией Боузковой. Далее Ига поборется с «нейтралкой» Анной Калинской.

Действующая чемпионка Australian Open Мэдисон Киз переиграла Эшлин Крюгер. В третьем круге мейджора американка выйдет на корт с Каролиной Плишковой, которая одолела Джанис Тджен.

Десятая ракетка мира Белинда Бенчич потерпела неожиданное поражение от Николы Бартунковой. Юная чешка в 1/16 финала встретится с Элизе Мертенс.

Из теннисисток топ-10 в четверг свои поединки также выиграли: Джессика Пегула (победа над Маккартни Кесслер), Аманда Анисимова (победа над Катериной Синяковой) и Елена Рыбакина (победа над Варварой Грачевой).

Днем ранее на Aus Open прошли матчи второго круга в верхней части сетки, по итогам которых далее, в частности, пробилась и украинка Элина Свитолина.

Australian Open 2026. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Анастасия Потапова

Виктория Мбоко [17] – Клара Таусон

Зейнеп Сонмез [Q] – Юлия Путинцева

Ива Йович [29] – Жасмин Паолини [7]

Коко Гауфф [3] – Хейли Баптист

Каролина Мухова [19] – Магда Линетт

Элина Свитолина [12] – Диана Шнайдер [23]

Елена-Габриэла Русе – Мирра Андреева [8]

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [6] – 🏳️ Оксана Селехметьева

Каролина Плишкова – Мэдисон Киз [9]

Линда Носкова [13] – Ван Синьюй

Пейтон Стернс – Аманда Анисимова [4]

Елена Рыбакина [5] – Тереза Валентова

Элизе Мертенс [21] – Никола Бартункова [Q]

Наоми Осака [16] – Мэддисон Инглис [Q]

🏳️ Анна Калинская [31] – Ига Свентек [2]