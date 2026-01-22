Стали известны все пары 1/16 финала Australian Open 2026 у женщин
В четверг состоялись матчи второго раунда в нижней части турнирной сетки
22 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоялись матчи второго раунда в нижней части турнирной сетки женского одиночного разряда.
Вторая сеяная и одна из главных фавориток на трофей Ига Свентек в двух сетах разобралась с Марией Боузковой. Далее Ига поборется с «нейтралкой» Анной Калинской.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Действующая чемпионка Australian Open Мэдисон Киз переиграла Эшлин Крюгер. В третьем круге мейджора американка выйдет на корт с Каролиной Плишковой, которая одолела Джанис Тджен.
Десятая ракетка мира Белинда Бенчич потерпела неожиданное поражение от Николы Бартунковой. Юная чешка в 1/16 финала встретится с Элизе Мертенс.
Из теннисисток топ-10 в четверг свои поединки также выиграли: Джессика Пегула (победа над Маккартни Кесслер), Аманда Анисимова (победа над Катериной Синяковой) и Елена Рыбакина (победа над Варварой Грачевой).
Днем ранее на Aus Open прошли матчи второго круга в верхней части сетки, по итогам которых далее, в частности, пробилась и украинка Элина Свитолина.
Australian Open 2026. Пары 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Анастасия Потапова
Виктория Мбоко [17] – Клара Таусон
Зейнеп Сонмез [Q] – Юлия Путинцева
Ива Йович [29] – Жасмин Паолини [7]
Коко Гауфф [3] – Хейли Баптист
Каролина Мухова [19] – Магда Линетт
Элина Свитолина [12] – Диана Шнайдер [23]
Елена-Габриэла Русе – Мирра Андреева [8]
Нижняя часть сетки
Джессика Пегула [6] – 🏳️ Оксана Селехметьева
Каролина Плишкова – Мэдисон Киз [9]
Линда Носкова [13] – Ван Синьюй
Пейтон Стернс – Аманда Анисимова [4]
Елена Рыбакина [5] – Тереза Валентова
Элизе Мертенс [21] – Никола Бартункова [Q]
Наоми Осака [16] – Мэддисон Инглис [Q]
🏳️ Анна Калинская [31] – Ига Свентек [2]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталий рассказал, сколько людей покинули Киев
Известный футбольный эксперт назвал вратаря и двух защитников