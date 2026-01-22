Вторая ракетка мира Ига Свентек из Польши вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.

Во втором раунде полька в двух сетах переиграла Марию Боузкову (Чехия, WTA 44) за 1 час и 19 минут.

Australian Open 2026. 1/32 финала

Мария Боузкова (Чехия) – Ига Свентек (Польша) [2] – 2:6, 3:6

Свентек в третий раз сыграла против Боузковой и одержала третью победу.

Ига на старте мейджора в Мельбурне одолела Юань Юэ. Ее следующей соперницей будет Анна Калинская.

Свентек стала первой теннисисткой в Открытой эре, которая вышла в 1/16 финала первых 24 турниров Grand Slam в женском одиночном разряде в рамках одного десятилетия. У Иги всего два поражения во втором круге мейджоров за карьеру и оба припали на 2019 год.

ВИДЕО. Как Свентек разобралась с чешкой и пробилась в 1/16 финала Aus Open