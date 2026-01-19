Свентек начала поход за дебютным трофеем Australian Open с непростой победы

19 января польская теннисистка Ига Свентек успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом раунде полька в двух сетах разобралась с представительницей Китая Юань Юэ (WTA 130) за 1 час и 57 минут.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Юань Юэ (Китай) [Q] – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:7 (5:7), 3:6

В первой партии Ига отыгралась со счета 3:5, не позволил сопернице подать на сет в 10-м гейме.

Свентек во второй раз сыграла против Юань Юэ. В конце сентября 2025 года Ига справилась с китаянкой во втором круге соревнований в Пекине.

Ига пока что ни разу не выигрывала трофей Australian Open. Ее следующей соперницей будет чешка Мария Боузкова (Чехия, WTA 44).

Свентек стала первой теннисисткой, которой удалось выиграть 25 и более подряд стартовых матчей в женском одиночном разряде турниров Grand Slam со времен Каролины Плишковой (25 побед подряд с Уимблдона-2016 по Открытый чемпионат Австралии 2023).

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

