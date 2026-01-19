Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свентек начала поход за дебютным трофеем Australian Open с непростой победы
Australian Open
19 января 2026, 12:33 | Обновлено 19 января 2026, 12:52
203
0

Свентек начала поход за дебютным трофеем Australian Open с непростой победы

Ига переиграла Юань Юэ в двух сетах в матче 1/64 финала Открытого чемпионата Австралии

19 января 2026, 12:33 | Обновлено 19 января 2026, 12:52
203
0
Свентек начала поход за дебютным трофеем Australian Open с непростой победы
Getty Images/Global Images Ukraine

19 января польская теннисистка Ига Свентек успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом раунде полька в двух сетах разобралась с представительницей Китая Юань Юэ (WTA 130) за 1 час и 57 минут.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Юань Юэ (Китай) [Q] – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:7 (5:7), 3:6

В первой партии Ига отыгралась со счета 3:5, не позволил сопернице подать на сет в 10-м гейме.

Свентек во второй раз сыграла против Юань Юэ. В конце сентября 2025 года Ига справилась с китаянкой во втором круге соревнований в Пекине.

Ига пока что ни разу не выигрывала трофей Australian Open. Ее следующей соперницей будет чешка Мария Боузкова (Чехия, WTA 44).

Свентек стала первой теннисисткой, которой удалось выиграть 25 и более подряд стартовых матчей в женском одиночном разряде турниров Grand Slam со времен Каролины Плишковой (25 побед подряд с Уимблдона-2016 по Открытый чемпионат Австралии 2023).

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Чемпион Aus Open 2014 впервые за 5 лет выиграл матч на мейджоре в Мельбурне
Сенсационный чемпион Мастерса в Шанхае впервые победил в основе Grand Slam
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Поражение на Aus Open. Видеообзор
Ига Свёнтек Юань Юэ Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал в финале КАН: тренер Сенегала сорвал пресс-конференцию
Футбол | 19 января 2026, 04:04 5
Скандал в финале КАН: тренер Сенегала сорвал пресс-конференцию
Скандал в финале КАН: тренер Сенегала сорвал пресс-конференцию

Пап Тиав сбежал от журналистов

Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Прогноз, анонс на матч Australian Open
Теннис | 19 января 2026, 07:11 0
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Прогноз, анонс на матч Australian Open
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Прогноз, анонс на матч Australian Open

Поединок 1/64 финала состоится 19 января и начнется ориентировочно в 08:00 по Киеву

Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Футбол | 18.01.2026, 16:46
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Футбол | 19.01.2026, 06:44
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Футбол | 19.01.2026, 00:09
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
17.01.2026, 18:46 1
Бокс
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
17.01.2026, 11:44 4
Футбол
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
18.01.2026, 08:46 8
Футбол
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
18.01.2026, 23:57 19
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
Известный украинский боксер уничтожил соперника за 29 секунд и взял титул
Известный украинский боксер уничтожил соперника за 29 секунд и взял титул
17.01.2026, 22:49 3
Бокс
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
17.01.2026, 20:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем