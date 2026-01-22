Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация
Australian Open
В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация

10-я ракетка мира Белинда Бенчич неожиданно проиграла Николе Бартунковой

Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Бартункова

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (WTA 10) сенсационно вылетела с Открытого чемпионата Австралии 2026.

Во втором круге швейцарка в трех сетах потерпела поражение от представительницы Чехии Николы Бартунковой (WTA 126) за 2 часа и 13 минут.

Australian Open 2026. 1/32 финала

Никола Бартункова (Чехия) – Белинда Бенчич (Швейцария) [10] – 6:3, 0:6, 6:4

Бартункова и Бенчич впервые сыграли друг с другом.

Белинда проиграла первый матч в 2026 году. Она начала сезон на United Cup, где, в частности, одолела Игу Свентек и Жасмин Паолини.

19-летняя Никола стартовала на Aus Open с квалификации. В первом раунде основной сетки Бартункова выбила Дарью Касаткину, а далее поборется с Элизе Меретнс.

Бартункова впервые в карьере переиграла теннисистку из топ-10 рейтинга WTA. Также это первое поражение теннисистки из первой десятки на этом Australian Open.

По теме:
Удачный дебют: Скляр пробилась в основную сетку юниорского Aus Open 2026
ВИДЕО. Как Джокович одержал 399-ю победу на турнирах Grand Slam
ВИДЕО. Как Свентек разобралась с чешкой и пробилась в 1/16 финала Aus Open
Никола Бартункова Белинда Бенчич Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
