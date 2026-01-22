В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация
10-я ракетка мира Белинда Бенчич неожиданно проиграла Николе Бартунковой
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (WTA 10) сенсационно вылетела с Открытого чемпионата Австралии 2026.
Во втором круге швейцарка в трех сетах потерпела поражение от представительницы Чехии Николы Бартунковой (WTA 126) за 2 часа и 13 минут.
Australian Open 2026. 1/32 финала
Никола Бартункова (Чехия) – Белинда Бенчич (Швейцария) [10] – 6:3, 0:6, 6:4
Бартункова и Бенчич впервые сыграли друг с другом.
Белинда проиграла первый матч в 2026 году. Она начала сезон на United Cup, где, в частности, одолела Игу Свентек и Жасмин Паолини.
19-летняя Никола стартовала на Aus Open с квалификации. В первом раунде основной сетки Бартункова выбила Дарью Касаткину, а далее поборется с Элизе Меретнс.
Бартункова впервые в карьере переиграла теннисистку из топ-10 рейтинга WTA. Также это первое поражение теннисистки из первой десятки на этом Australian Open.
