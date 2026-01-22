Действующей чемпионке AusOpen снова пришлось делать камбек в одном из сетов

Прошлогодняя победительница Открытого чемпионата Австралии 2026 Мэдисон Киз (WTA 9) из США продолжает защиту трофея.

Во втором раунде американка в двух сетах переиграла свою соотечественницу Эшлин Крюгер (WTA 62) в двух сетах за 1 час и 14 минут.

Australian Open 2026. 1/32 финала

Эшлин Крюгер (США) – Мэдисон Киз (США) [9] – 1:6, 5:7

Во второй партии Мэдисон уступала 2:5 с двумя брейками, но сумела оформить камбек, взяв пять геймов подряд.

Отметим, что в первом круге Aus Open Киз одолела Александру Олейникову 7:6 (8:6), 6:1. В том поединка Мэдисон отыгралась с 0:4 в первой партии и спасла два матчбола на тай-брейке.

Киз провела первое очное противостояние против Крюгер. Ее следующей оппоненткой будет бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова.