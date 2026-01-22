Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Действующей чемпионке AusOpen снова пришлось делать камбек в одном из сетов
Australian Open
22 января 2026, 14:10 | Обновлено 22 января 2026, 14:28
142
0

Действующей чемпионке AusOpen снова пришлось делать камбек в одном из сетов

Мэдисон Киз после победы над Александрой Олейниковой прошла Эшлин Крюгер

22 января 2026, 14:10 | Обновлено 22 января 2026, 14:28
142
0
Действующей чемпионке AusOpen снова пришлось делать камбек в одном из сетов
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Прошлогодняя победительница Открытого чемпионата Австралии 2026 Мэдисон Киз (WTA 9) из США продолжает защиту трофея.

Во втором раунде американка в двух сетах переиграла свою соотечественницу Эшлин Крюгер (WTA 62) в двух сетах за 1 час и 14 минут.

Australian Open 2026. 1/32 финала

Эшлин Крюгер (США) – Мэдисон Киз (США) [9] – 1:6, 5:7

Во второй партии Мэдисон уступала 2:5 с двумя брейками, но сумела оформить камбек, взяв пять геймов подряд.

Отметим, что в первом круге Aus Open Киз одолела Александру Олейникову 7:6 (8:6), 6:1. В том поединка Мэдисон отыгралась с 0:4 в первой партии и спасла два матчбола на тай-брейке.

Киз провела первое очное противостояние против Крюгер. Ее следующей оппоненткой будет бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова.

По теме:
ВИДЕО. Как Свентек разобралась с чешкой и пробилась в 1/16 финала Aus Open
В 1/16 финала парного разряда Australian Open сыграет только одна украинка
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
Мэдисон Киз Эшлин Крюгер Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гарри Кейн определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру
Футбол | 21 января 2026, 13:22 1
Гарри Кейн определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру
Гарри Кейн определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру

Форвард сборной Англии продлит контракт с мюнхенской «Баварией»

Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 19-25.01
Теннис | 21 января 2026, 23:17 0
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 19-25.01
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 19-25.01

Следите за результатами украинцев и украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Футбол | 22.01.2026, 09:09
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Бокс | 22.01.2026, 09:02
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Футбол | 22.01.2026, 09:49
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
21.01.2026, 21:15 1
Теннис
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
20.01.2026, 19:23
Футбол
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
22.01.2026, 07:48 8
Футбол
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
21.01.2026, 23:01
Футзал
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
21.01.2026, 10:17 15
Футбол
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
20.01.2026, 14:40
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
21.01.2026, 04:36 4
Теннис
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
20.01.2026, 22:14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем