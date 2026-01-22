Действующей чемпионке AusOpen снова пришлось делать камбек в одном из сетов
Мэдисон Киз после победы над Александрой Олейниковой прошла Эшлин Крюгер
Прошлогодняя победительница Открытого чемпионата Австралии 2026 Мэдисон Киз (WTA 9) из США продолжает защиту трофея.
Во втором раунде американка в двух сетах переиграла свою соотечественницу Эшлин Крюгер (WTA 62) в двух сетах за 1 час и 14 минут.
Australian Open 2026. 1/32 финала
Эшлин Крюгер (США) – Мэдисон Киз (США) [9] – 1:6, 5:7
Во второй партии Мэдисон уступала 2:5 с двумя брейками, но сумела оформить камбек, взяв пять геймов подряд.
Отметим, что в первом круге Aus Open Киз одолела Александру Олейникову 7:6 (8:6), 6:1. В том поединка Мэдисон отыгралась с 0:4 в первой партии и спасла два матчбола на тай-брейке.
Киз провела первое очное противостояние против Крюгер. Ее следующей оппоненткой будет бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард сборной Англии продлит контракт с мюнхенской «Баварией»
Следите за результатами украинцев и украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua