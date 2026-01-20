Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
Australian Open
20 января 2026, 04:29 | Обновлено 20 января 2026, 05:27
699
5

Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025

Александра в двух сетах проиграла Мэдисон Киз в матче 1/64 финала мейджора в Мельбурне

20 января 2026, 04:29 | Обновлено 20 января 2026, 05:27
699
5 Comments
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 92) дебютировала на турнирах Grand Slam.

В ночь на 20 января украинка вышла на центральный корт Открытого чемпионата Австралии – Rod Laver Arena – на матч 1/64 финала против девятой ракетки мира и действующей чемпионки мейджора в Мельбурне Мэдисон Киз из США.

Олейникова проиграла Киз в двух сетах за 1 час и 40 минут, едва не забрав первую партию.

В первом сете Александра сходу сделала два брейка и повела 4:0 / 4:1 (40:15). Киз вовремя включилась, начала стабильно давить и попадать в корт, забрав таким образом пять геймов подряд. Но Олейникова сумела не только подать и остаться в сете, но и сделать брейк в 11-м гейме. Киз оформила обратный брейк и перевела игру на тай-брейк.

Александра взяла четыре первых поинта на тай-брейке, а затем заработала два сетбола – 6:4. К сожалению, реализовать их не удалось, а Мэдисон завершила камбек.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Александра Олейникова (Украина) – Мэдисон Киз (США) [9] – 6:7 (6:8), 1:6

Киз во втором круге Australian Open встретится со своей соотечественницей Эшлин Крюгер (WTA 62), которая прошла Сару Бейлек (Чехия, WTA 89) – 6:3, 6:3.

С момента переезда Australian Open из Куенга на Мельбурн-Парк в 1988 году действующая чемпионка женского одиночного разряда имеет баланс 28–1 в первом круге турнира. Единственнfz, кто не сумела пройти дальше – Дженнифер Каприати в 2003 году.

Видеообзор матча

Статистика матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Александра Олейникова – Мэдисон Киз. 4:0 и два сетбола. Видеообзор матча
Калинина проиграла китаянке и покинула Aus Open 2026 в первом раунде основы
Ангелина Калинина – Ван Синьюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александра Олейникова Мэдисон Киз Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Бокс | 19 января 2026, 10:00 3
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе

Бой Александра против Уайлдера может собрать 150 тысяч зрителей в Сан-Франциско

Приговор для украинца. Жирона подписала капитана Барселоны
Футбол | 19 января 2026, 18:49 1
Приговор для украинца. Жирона подписала капитана Барселоны
Приговор для украинца. Жирона подписала капитана Барселоны

Марк-Андре тер Штеген продолжит карьеру в Жироне

Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Футбол | 19.01.2026, 21:22
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Александра Олейникова – Мэдисон Киз. Прогноз, анонс на матч Australian Open
Теннис | 20.01.2026, 02:03
Александра Олейникова – Мэдисон Киз. Прогноз, анонс на матч Australian Open
Александра Олейникова – Мэдисон Киз. Прогноз, анонс на матч Australian Open
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футбол | 19.01.2026, 08:59
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Молодець,боролася,як могла!Але у суперниці подача 192км/ч.Як мовиться-перший млинець...Бажаю Сашулі успіхів на наступних турнірах!
Ответить
+5
Олександр Панасюк
Щаслива така!!! Щира та відкрита дівчинка.. Достойно програла.
Ответить
+3
Falko
Вклалася у 1 сет, надалі сил забракло. Мабуть, усе-одно програла би, не у 2, так у 3 сетах, але байдуже - нікого не боїться, виходить і грає у свою гру. 
"Гвозди бы делать из этих людей -
Крепче бы не было в мире гвоздей."
Ответить
+1
Vitaly Kozak
Неабияке хвилювання в Олександри було. Вперше на центральному корті такого турніру та ще й у матчі проти чемпіонки - надзвичайні емоції, якщо врахувати, що ще рік чи два тому доводилось самій підбирати м'ячі на кортах рівня ITF. Почала роздавати автографи, захопилась і пішла з корту майже з Кіз, яка  встигла інтерв'ю дати. Гра на харді не стала провальною, чого всі побоювались.
Ответить
0
mevast
Індіанська розмальовка Олександри вплинула на Кіз. І та з переляку ледь не віддала 1 сет.
Ответить
0
Популярные новости
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
18.01.2026, 09:41 2
Футбол
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
18.01.2026, 08:46 8
Футбол
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
18.01.2026, 08:41 83
Теннис
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
18.01.2026, 15:20 2
Теннис
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
19.01.2026, 06:44 73
Футбол
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
18.01.2026, 12:40 5
Другие виды
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
18.01.2026, 13:51 5
Футбол
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
18.01.2026, 23:57 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем