Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 92) дебютировала на турнирах Grand Slam.

В ночь на 20 января украинка вышла на центральный корт Открытого чемпионата Австралии – Rod Laver Arena – на матч 1/64 финала против девятой ракетки мира и действующей чемпионки мейджора в Мельбурне Мэдисон Киз из США.

Олейникова проиграла Киз в двух сетах за 1 час и 40 минут, едва не забрав первую партию.

В первом сете Александра сходу сделала два брейка и повела 4:0 / 4:1 (40:15). Киз вовремя включилась, начала стабильно давить и попадать в корт, забрав таким образом пять геймов подряд. Но Олейникова сумела не только подать и остаться в сете, но и сделать брейк в 11-м гейме. Киз оформила обратный брейк и перевела игру на тай-брейк.

Александра взяла четыре первых поинта на тай-брейке, а затем заработала два сетбола – 6:4. К сожалению, реализовать их не удалось, а Мэдисон завершила камбек.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Александра Олейникова (Украина) – Мэдисон Киз (США) [9] – 6:7 (6:8), 1:6

Киз во втором круге Australian Open встретится со своей соотечественницей Эшлин Крюгер (WTA 62), которая прошла Сару Бейлек (Чехия, WTA 89) – 6:3, 6:3.

С момента переезда Australian Open из Куенга на Мельбурн-Парк в 1988 году действующая чемпионка женского одиночного разряда имеет баланс 28–1 в первом круге турнира. Единственнfz, кто не сумела пройти дальше – Дженнифер Каприати в 2003 году.

Видеообзор матча

Статистика матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

