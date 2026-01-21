Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/16 финала Aus Open 2026
Australian Open
21 января 2026, 16:03 | Обновлено 21 января 2026, 16:04
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/16 финала Aus Open 2026

Элина переиграла Линду Климовичову и далее поборется против Дианы Шнайдер

Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/16 финала Aus Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

21 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоялись матчи второго раунда в верхней части женской сетки одиночного разряда.

В третий круг Australian Open пробилась и украинская теннисистка Элина Свитолина, которая переиграла Линду Климовичову.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Следующей соперницей Элины будет Диана Шнайдер – «нейтралка», отыграв три матчбола, выиграла у Талии Гибсон.

Выступления, к сожалению, продолжает и первая ракетка мира Арина Соболенко (действующая чемпионка). Во втором раунде Бай Чжуосюань не удалось навязать борьбу белоруске.

В среду в 1/16 финала из игроков топ-10 также вышли Коко Гауфф (победа над Ольгой Данилович), Мирра Андреева (победа над Марией Саккари) и Жасмин Паолини (победа над Магдаленой Френх).

22 числа на Australian Open состоятся встречи 1/32 финала в нижней части сетки.

Australian Open 2026. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Анастасия Потапова
Виктория Мбоко [17] – Клара Таусон

Зейнеп Сонмез [Q] – Юлия Путинцева
Ива Йович [29] – Жасмин Паолини [7]

Коко Гауфф [3] – Хейли Баптист
Каролина Мухова [19] – Магда Линетт

Элина Свитолина [12] – Диана Шнайдер [23]
Елена-Габриэла Русе – Мирра Андреева [8]

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
