Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/16 финала Aus Open 2026

21 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоялись матчи второго раунда в верхней части женской сетки одиночного разряда.

В третий круг Australian Open пробилась и украинская теннисистка Элина Свитолина, которая переиграла Линду Климовичову.

Следующей соперницей Элины будет Диана Шнайдер – «нейтралка», отыграв три матчбола, выиграла у Талии Гибсон.

Выступления, к сожалению, продолжает и первая ракетка мира Арина Соболенко (действующая чемпионка). Во втором раунде Бай Чжуосюань не удалось навязать борьбу белоруске.

В среду в 1/16 финала из игроков топ-10 также вышли Коко Гауфф (победа над Ольгой Данилович), Мирра Андреева (победа над Марией Саккари) и Жасмин Паолини (победа над Магдаленой Френх).

22 числа на Australian Open состоятся встречи 1/32 финала в нижней части сетки.

Australian Open 2026. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Анастасия Потапова

Виктория Мбоко [17] – Клара Таусон

Зейнеп Сонмез [Q] – Юлия Путинцева

Ива Йович [29] – Жасмин Паолини [7]

Коко Гауфф [3] – Хейли Баптист

Каролина Мухова [19] – Магда Линетт

Элина Свитолина [12] – Диана Шнайдер [23]

Елена-Габриэла Русе – Мирра Андреева [8]