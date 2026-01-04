Украина. Премьер лига04 января 2026, 15:40 |
2951
7
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Мохамаду Канте отправится на сборы с первой командой горняков
04 января 2026, 15:40 |
2951
Гамбийский нападающий юношеской команды донецкого «Шахтера» U-19 Мохамаду Канте поедет на зимние учебно-тренировочные сборы вместе с основой «горняков», сообщает украинский журналист Дмитрий Венков.
18-летний футболист в этом сезоне отличился 19 забитыми мячами в 15 матчах Национальной лиги U-19. Интересно, что только 1 из голов он забил с пенальти.
Ранее обозреватель Sport.ua Алексей Сливченко подробнее рассказывал о 18-летнем форварде юношеской команды донецкого «Шахтера» U-19 Мохамаду Канте.
Давно вже час йому в основу!!!хлопець якого купили за 500 тисяч покаже як треба забивати мільонникам!
ну він повністю заслужив, буде цікаво подивитися за ним в першій команді
Заслужил на шанс … 99% голов из штрафной соперника… такой форвард нужен
Ало! Мы ищем таланты.....в Африке.В Донецке не пытались?
