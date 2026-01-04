Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах

Гамбийский нападающий юношеской команды донецкого «Шахтера» U-19 Мохамаду Канте поедет на зимние учебно-тренировочные сборы вместе с основой «горняков», сообщает украинский журналист Дмитрий Венков.

18-летний футболист в этом сезоне отличился 19 забитыми мячами в 15 матчах Национальной лиги U-19. Интересно, что только 1 из голов он забил с пенальти.

Ранее обозреватель Sport.ua Алексей Сливченко подробнее рассказывал о 18-летнем форварде юношеской команды донецкого «Шахтера» U-19 Мохамаду Канте.