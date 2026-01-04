Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Украина. Премьер лига
04 января 2026, 15:40 |
2951
7

Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах

Мохамаду Канте отправится на сборы с первой командой горняков

04 января 2026, 15:40 |
2951
7 Comments
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
ФК Шахтер. Мохамаду Канте

Гамбийский нападающий юношеской команды донецкого «Шахтера» U-19 Мохамаду Канте поедет на зимние учебно-тренировочные сборы вместе с основой «горняков», сообщает украинский журналист Дмитрий Венков.

18-летний футболист в этом сезоне отличился 19 забитыми мячами в 15 матчах Национальной лиги U-19. Интересно, что только 1 из голов он забил с пенальти.

Ранее обозреватель Sport.ua Алексей Сливченко подробнее рассказывал о 18-летнем форварде юношеской команды донецкого «Шахтера» U-19 Мохамаду Канте.

По теме:
Тренер Шахтера: Решение будет принимать руководство. Этот игрок может уйти
7 самых удачных трансферов клубов УПЛ в текущем сезоне
Клуб УПЛ остался без тренера из-за войны: «Появились шахеды»
Мохамаду Канте Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Дмитрий Венков учебно-тренировочные сборы
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Оцените материал
(42)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Футбол | 03 января 2026, 19:02 5
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб

Украинский нападающий близок к переходу в «Фенербахче»

Реал Мадрид – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 04 января 2026, 16:16 0
Реал Мадрид – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 4 января и начнется в 17:15 по Киеву

Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Футбол | 03.01.2026, 20:42
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Хватило трех слов. Жирона лаконично обратилась к Ванату
Футбол | 04.01.2026, 12:59
Хватило трех слов. Жирона лаконично обратилась к Ванату
Хватило трех слов. Жирона лаконично обратилась к Ванату
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Бокс | 04.01.2026, 08:44
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Forvard001
Давно вже час йому в основу!!!хлопець якого купили за 500 тисяч покаже як треба забивати  мільонникам!
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Andromed
ну він повністю заслужив, буде цікаво подивитися за ним в першій команді
Ответить
+1
Main
Заслужил на шанс … 99% голов из штрафной соперника… такой форвард нужен 
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
vovei
Ало! Мы ищем таланты.....в Африке.В Донецке не пытались?
Ответить
-1
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 15
Футбол
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
03.01.2026, 23:14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем