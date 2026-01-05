Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
05 января 2026, 23:43 | Обновлено 05 января 2026, 23:44
Соглашение закрыто. Романо объявил о топовом новичке Барселоны

Жоау Канселу из «Аль-Хиляля» продолжит карьеру в Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу

Португальский фланговый защитник саудовского «Аль-Хиляля» Жоау Канселу вскоре перейдет в каталонскую «Барселону», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «сине-гранатовые» заплатят 4 миллиона евро за аренду 31-летнего футболиста до завершения нынешней кампании.

В сезоне 2025/26 Жоау Канселу провел 6 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Год назад Жоау Канселу мог перейти в «Манчестер Юнайтед».

