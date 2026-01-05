Соглашение закрыто. Романо объявил о топовом новичке Барселоны
Жоау Канселу из «Аль-Хиляля» продолжит карьеру в Испании
Португальский фланговый защитник саудовского «Аль-Хиляля» Жоау Канселу вскоре перейдет в каталонскую «Барселону», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «сине-гранатовые» заплатят 4 миллиона евро за аренду 31-летнего футболиста до завершения нынешней кампании.
В сезоне 2025/26 Жоау Канселу провел 6 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
Год назад Жоау Канселу мог перейти в «Манчестер Юнайтед».
🚨💙❤️ BREAKING: João Cancelo to Barcelona, here we go! Deal in place on loan until June.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2026
Exclusive story confirmed as Barça will pay €4m as loan coverage to Al Hilal, as revealed today.
Despite Inter having deal in place with Al Hilal, João only wanted Barcelona. 🇵🇹 pic.twitter.com/Sy3CRMeIvT
