ЭНДРИК – об игре в Реале: «Эти полгода были лучшими в моей жизни»
Форвард Лиона Эндрик поделился необычным взглядом на период дефицита игровой практики
Форвард «Лиона» Эндрик поделился необычным взглядом на период дефицита игровой практики в мадридском «Реале».
В течение первой части сезона бразильский нападающий лишь однажды появился на поле в рамках Ла Лиги, проведя 11 минут в поединке против «Валенсии» (4:0). Кроме того, он отыграл 77 минут в кубковом противостоянии с «Талаверой» (3:2).
«Признаюсь честно, я повторяю всем своим близким: это были лучшие полгода в моей жизни. У меня появилась возможность уделить внимание семье и заняться строительством дома.
Сейчас я чувствую, что стал мудрее как мужчина и вырос как личность. Я действительно счастлив», – резюмировал Эндрик.
