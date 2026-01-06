ЭНДРИК – об игре в Реале: «Эти полгода были лучшими в моей жизни»

Форвард «Лиона» Эндрик поделился необычным взглядом на период дефицита игровой практики в мадридском «Реале».

В течение первой части сезона бразильский нападающий лишь однажды появился на поле в рамках Ла Лиги, проведя 11 минут в поединке против «Валенсии» (4:0). Кроме того, он отыграл 77 минут в кубковом противостоянии с «Талаверой» (3:2).

«Признаюсь честно, я повторяю всем своим близким: это были лучшие полгода в моей жизни. У меня появилась возможность уделить внимание семье и заняться строительством дома.

Сейчас я чувствую, что стал мудрее как мужчина и вырос как личность. Я действительно счастлив», – резюмировал Эндрик.