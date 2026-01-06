Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЭНДРИК – об игре в Реале: «Эти полгода были лучшими в моей жизни»
Испания
06 января 2026, 03:31 |
36
0

ЭНДРИК – об игре в Реале: «Эти полгода были лучшими в моей жизни»

Форвард Лиона Эндрик поделился необычным взглядом на период дефицита игровой практики

06 января 2026, 03:31 |
36
0
ЭНДРИК – об игре в Реале: «Эти полгода были лучшими в моей жизни»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Лиона» Эндрик поделился необычным взглядом на период дефицита игровой практики в мадридском «Реале».

В течение первой части сезона бразильский нападающий лишь однажды появился на поле в рамках Ла Лиги, проведя 11 минут в поединке против «Валенсии» (4:0). Кроме того, он отыграл 77 минут в кубковом противостоянии с «Талаверой» (3:2).

«Признаюсь честно, я повторяю всем своим близким: это были лучшие полгода в моей жизни. У меня появилась возможность уделить внимание семье и заняться строительством дома.

Сейчас я чувствую, что стал мудрее как мужчина и вырос как личность. Я действительно счастлив», – резюмировал Эндрик.

По теме:
Игрок Баварии закрыл комментарии после заявления о желании перейти в Реал
Раскрыты новые подробности потенциального перехода Винисиуса в Челси
Самое крутое фото в истории: как Хулиан Альварес объявил о рождении сына
Эндрик Реал Мадрид Лион Ла Лига
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
Бокс | 05 января 2026, 04:02 2
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»

Боксер рассказал, что иногда разговаривает сам с собой и признался, как это ему помогает

ОФИЦИАЛЬНО. 55 чемпионств, 1 Лига чемпионов. Именитый клуб уволил коуча
Футбол | 05 января 2026, 18:06 5
ОФИЦИАЛЬНО. 55 чемпионств, 1 Лига чемпионов. Именитый клуб уволил коуча
ОФИЦИАЛЬНО. 55 чемпионств, 1 Лига чемпионов. Именитый клуб уволил коуча

Вильфрид Нанси покинул «Селтик»

Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Футбол | 05.01.2026, 08:33
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
В Испании оценили игру Цыганкова и Ваната. Одного назвали величайшем
Футбол | 06.01.2026, 00:24
В Испании оценили игру Цыганкова и Ваната. Одного назвали величайшем
В Испании оценили игру Цыганкова и Ваната. Одного назвали величайшем
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Бокс | 05.01.2026, 07:07
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия сенсационно выбила Канаду и вышла в финал
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия сенсационно выбила Канаду и вышла в финал
05.01.2026, 07:59 7
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
05.01.2026, 10:59 1
Хоккей
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
04.01.2026, 15:40 7
Футбол
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
05.01.2026, 07:55
Хоккей
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
04.01.2026, 08:45 16
Футбол
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:59 26
Футбол
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем