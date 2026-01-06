Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Австралия – Чехия. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 января 2026, 01:44
10
0

Австралия – Чехия. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния на командном турнире в Австралии

06 января 2026, 01:44
10
0
Австралия – Чехия. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

6 января на United Cup 2026 пройдет матчевое противостояние сборных Австралии и Чехии.

Первая игра начнется в 08:00 по Киеву. Состоится три поединка: два одиночных и один парный.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В одной группе D (Сидней) австралийцы и чехи выступают вместе с Норвегией.

United Cup 2026. Группа D, 6 января

Австралия – Чехия

  • Майя Джойнт – Барбора Крейчикова
  • Алекс де Минаур – Якуб Меншик
  • Сторм Хантер / Джон Патрик Смит – Барбора Крейчикова / Якуб Меншик
📺 Видеотрансляция
United Cup смотреть онлайн женская сборная Австралии по теннису сборная Австралии по теннису женская сборная Чехии по теннису сборная Чехии по теннису Майя Джойнт Барбора Крейчикова Алекс де Минаур Якуб Меншик Сторм Хантер (Сандерс) Джон Патрик Смит
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
