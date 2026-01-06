WTA06 января 2026, 01:44 |
Австралия – Чехия. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния на командном турнире в Австралии
6 января на United Cup 2026 пройдет матчевое противостояние сборных Австралии и Чехии.
Первая игра начнется в 08:00 по Киеву. Состоится три поединка: два одиночных и один парный.
В одной группе D (Сидней) австралийцы и чехи выступают вместе с Норвегией.
United Cup 2026. Группа D, 6 января
Австралия – Чехия
- Майя Джойнт – Барбора Крейчикова
- Алекс де Минаур – Якуб Меншик
- Сторм Хантер / Джон Патрик Смит – Барбора Крейчикова / Якуб Меншик
