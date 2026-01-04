Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик продолжает оставаться без футбола – вингер отстранен от игры из-за допингового скандала, который произошел еще в 2024 году.

По информации ТаТоТаке, ситуацию осложнили недавние нарушения Михаилом ПДД. Отмечается, что это может осложнить направление работы юристов украинца в оправдании футболиста.

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.