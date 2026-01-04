Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка

Окончательного решения по дисквалификации украинца пока нет

Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик продолжает оставаться без футбола – вингер отстранен от игры из-за допингового скандала, который произошел еще в 2024 году.

По информации ТаТоТаке, ситуацию осложнили недавние нарушения Михаилом ПДД. Отмечается, что это может осложнить направление работы юристов украинца в оправдании футболиста.

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.

допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси GiveMeSport
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Artem_Ponomar
ось такий у нас хуліган, такими темпами ми його ще довго не побачимо
Ответить
+9
Прибирач гівна
Якщо хтось не розумію чому потвора AK.228  активізувалася з акаунту U400 і KAA82 , то це через те що його акаунт AK.228 знову забанили, на хвилиночку це вже другий бан того акаунту за трішки більше чим тиждень. Катерину Монзуль він також вратив. Хто зна скільки в нього тут акаунтів , глибоко він  на сайті  засів ,але зроблю все що в моїх силах 
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
Джерельний Олійник
Життя його нічому не вчить
Ответить
+8
Показать Скрыть 3 ответа
Henriklarsson11
щось він взагалі своє призвище не виправдовує
Ответить
+5
Людмила Павловська
Йому треба було з мамою їхать. Його треба контролювати.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Liverpool-FС
замість того щоб тихенько жити собі в Англії, він пустоголовий не розумію ситуації в якій він зараз, їздити по вулицях без прав ще й на тачці з укр номерами то треба бути повним долбойобом!!
Ответить
+3
Прибирач гівна
Люба модерація зверніть увагу на допис потвори Пафосный Дырокол в 00:27. Та потвора вводить людей в оману своєю брехнею, і дрпис його налаштований на образу і розпалювання ворожнечи, я звісно поскаржився. Чекаю зворотнього зв'язку. Дякую !
Ответить
+2
GloryUkraine
На рішення антидопінгового комітету це не вплине ніяк, але якщо подасть апеляцію, то суд все прийме до уваги і це буде аж ніяк не на користь Мурзіка.
Ответить
+2
chehcr7rm
Брєд 
Ответить
+1
batistuta
Ще він яблука крав з сусіднього саду у Краснограді в дитинстчві, а бабка його з Петлюрою якшалася... Какашка він!  
Ответить
0
TradyT
А як пов'язано порушення ПДР до справи з допінгом??? Хоча це ж олійник нашкарябало, чому тут дивуватися 
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
пафосный дырокол
Таксист (Liverpool-fc, avtoigor, footboolka, 😼, Прибирач гівна) нервничает доходяга ☝️ Видать Фёдор АК.228 глубоко вошёл 
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
