Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Окончательного решения по дисквалификации украинца пока нет
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик продолжает оставаться без футбола – вингер отстранен от игры из-за допингового скандала, который произошел еще в 2024 году.
По информации ТаТоТаке, ситуацию осложнили недавние нарушения Михаилом ПДД. Отмечается, что это может осложнить направление работы юристов украинца в оправдании футболиста.
В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.
Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец считает, что Мозеса могут победить только Фьюри и Усик
Бразилец был в списках на трансфер