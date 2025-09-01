Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание

Украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика на 6 месяцев лишили водительских прав, сообщает британское издание Evening Standard.

По информации источника, 24-летний футболист неоднократно был замечен на нарушении дорожных правил.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Сейчас Михаил Мудрик отстранен от футбола и не может даже тренироваться с «Челси» из-за допинг-скандала. Отстранение длится с декабря 2024 года.