Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Major League Soccer
29 декабря 2025, 23:53 |
972
1

Роналду сенсационно выбрал себе новый клуб вместо Аль-Насра

Португалец хочет поиграть в MLS

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду якобы предложил свои услуги «Интеру Майами», где уже выступает Лионель Месси.

По информации источника, Криштиану Роналду мечтает завершить карьеру в одной команде с Лионелем Месси и уже предложил свои услуги «Интеру Майами». По данным испанских СМИ, 40-летний португалец готов снизить зарплату, чтобы осуществить этот символический союз. Среди причин – разочарование уровнем интереса к чемпионату Саудовской Аравии, желание развивать медийные и рекламные проекты в США, а также подготовка к ЧМ-2026.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».

По теме:
Выше только Роналду. Сенсационная команда вышла на 2-е место в Сауд. Аравии
ФОТО. Лионель Месси представил новую парфюмерную коллекцию
Криштиану РОНАЛДУ: «Забью 1000 голов в карьере. Помешать может только одно»
Криштиану Роналду Лионель Месси Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд
Дмитрий Олийченко Источник: Football365
Оцените материал
(21)
Александр Бондарь
Не надо в МЛС дырявых,пусть шейхов развлекает.
