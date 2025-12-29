Роналду сенсационно выбрал себе новый клуб вместо Аль-Насра
Португалец хочет поиграть в MLS
Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду якобы предложил свои услуги «Интеру Майами», где уже выступает Лионель Месси.
По информации источника, Криштиану Роналду мечтает завершить карьеру в одной команде с Лионелем Месси и уже предложил свои услуги «Интеру Майами». По данным испанских СМИ, 40-летний португалец готов снизить зарплату, чтобы осуществить этот символический союз. Среди причин – разочарование уровнем интереса к чемпионату Саудовской Аравии, желание развивать медийные и рекламные проекты в США, а также подготовка к ЧМ-2026.
Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».
