Роналду сенсационно выбрал себе новый клуб вместо Аль-Насра

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду якобы предложил свои услуги «Интеру Майами», где уже выступает Лионель Месси.

По информации источника, Криштиану Роналду мечтает завершить карьеру в одной команде с Лионелем Месси и уже предложил свои услуги «Интеру Майами». По данным испанских СМИ, 40-летний португалец готов снизить зарплату, чтобы осуществить этот символический союз. Среди причин – разочарование уровнем интереса к чемпионату Саудовской Аравии, желание развивать медийные и рекламные проекты в США, а также подготовка к ЧМ-2026.

