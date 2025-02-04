Роналду признался, что мог перейти в Барселону. Известно, почему не вышло
Тогда Криштиану еще выступал за «Спортинг»
Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне»:
«Мне нравилось играть на «Камп Ноу». Я был взволнован, болельщики «Барселоны» свистели в мой адрес. Там мне нравилось забивать больше, чем на «Сантьяго Бернабеу».
Когда я был в «Спортинге», я мог уйти в «Барселону», они хотели меня. Этого не произошло, потому что они хотели подписать меня в следующем году, и «Манчестер Юнайтед» сразу забрал меня».
Ранее Криштиану Роналду высказался о завершении карьеры.
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