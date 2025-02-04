Роналду признался, что мог перейти в Барселону. Известно, почему не вышло

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне»:

«Мне нравилось играть на «Камп Ноу». Я был взволнован, болельщики «Барселоны» свистели в мой адрес. Там мне нравилось забивать больше, чем на «Сантьяго Бернабеу».

Когда я был в «Спортинге», я мог уйти в «Барселону», они хотели меня. Этого не произошло, потому что они хотели подписать меня в следующем году, и «Манчестер Юнайтед» сразу забрал меня».

Ранее Криштиану Роналду высказался о завершении карьеры.