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  4. Роналду признался, что мог перейти в Барселону. Известно, почему не вышло
Испания
04 февраля 2025, 15:26 |
703
0

Роналду признался, что мог перейти в Барселону. Известно, почему не вышло

Тогда Криштиану еще выступал за «Спортинг»

04 февраля 2025, 15:26 |
703
0
Роналду признался, что мог перейти в Барселону. Известно, почему не вышло
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне»:

«Мне нравилось играть на «Камп Ноу». Я был взволнован, болельщики «Барселоны» свистели в мой адрес. Там мне нравилось забивать больше, чем на «Сантьяго Бернабеу».

Когда я был в «Спортинге», я мог уйти в «Барселону», они хотели меня. Этого не произошло, потому что они хотели подписать меня в следующем году, и «Манчестер Юнайтед» сразу забрал меня».

Ранее Криштиану Роналду высказался о завершении карьеры.

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Криштиану Роналду Спортинг Лиссабон Барселона трансферы Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги чемпионат Португалии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитро Вус Источник: Marca
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