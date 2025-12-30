Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иностранный клуб отказался продавать украинца в Наполи, Бенфику и Лацио
Турция
30 декабря 2025, 11:17 |
167
0

Иностранный клуб отказался продавать украинца в Наполи, Бенфику и Лацио

«Трабзонспор» намерен сохранить Арсения Батагова, которого считает одним из лидеров клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Турецкий «Трабзонспор» отказался продавать защитника Арсения Батагова, который является одним из лидеров и важнейших футболистов для команды. Об этом сообщил Gunebakis.

В услугах 23-летнего украинца были заинтересованы португальская «Бенфика», итальянские «Наполи» и «Лацио», а также английский «Ноттингем».

«Арсений– один из ключевых защитников «Трабзонспора», который продолжает привлекать внимание европейских клубов своей игрой. Стало известно, что руководство турецкого клуба закрыло двери для любых предложений по Батагову из-за продолжающихся проблем в обороне», – сообщил источник.

Батагов перебрался в чемпионат Турции в августе 2024 года из луганской «Зари» за 1,8 млн евро. Контракт украинского защитника истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет семь миллионов евро.

В нынешнем сезоне Батагов провел 18 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.

чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Арсений Батагов чемпионат Португалии по футболу Бенфика Лацио Наполи Ноттингем Форест трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
