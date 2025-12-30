Эксперт оценил перспективы Буковины и Левого Берега, которые рвутся в УПЛ

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук поделился впечатлениями от борьбы среди команд Первой лиги, а также оценил перспективы черновицкой «Буковины» и киевского «Левого Берега»:

– Какие общие впечатления от первой части сезона 2025/26 в Первой лиге?

– Первые впечатления таковы, что есть финансовые проекты, и они подтверждают свои амбиции. Прежде всего, это «Буковина», а также «Левый Берег», который намерен играть в элитном дивизионе.

– «Буковина» уверенно лидирует и солидно опережает своих конкурентов в борьбе за выход в УПЛ. Кто еще претендует на путевки в элиту, по вашему мнению?

– Нужно смотреть по ситуации на протяжении всего сезона. Если клубы могут держать темп, то это говорит о потенциале, управлении, что есть внутренняя энергия в команде. Возьмем, например, «Черноморец», который первую часть отрезка чемпионата шел в лидерах, а вот в конце немного сдал.

Конечно, «Буковина» показала отличный результат, команда не потерпела ни одного поражения, футболисты быстро адаптировались и показывают достойную игру.

«Левый Берег» начал сезон не совсем удачно, но сменился тренер, пришел очень опытный специалист Александр Рябоконь, он быстро наладил процесс и игру, поэтому, считаю, у этой команды очень хорошие перспективы, – считает Федорчук.

Турнирная таблица Первой лиги после первой части чемпионата