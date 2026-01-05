Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
05 января 2026, 22:59 | Обновлено 05 января 2026, 23:05
Дубль Осимхема. Нигерия отгрузила 4 мяча и вышла в четвертьфинал КАН

Сборная Мозамбика ничего не сумела противопоставить фавориту в 1/8 финала

Дубль Осимхема. Нигерия отгрузила 4 мяча и вышла в четвертьфинал КАН
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Нигерии одержала разгромную победу над Мозамбиком со счетом 4:0.

Поединок за выход в четвертьфинал состоялся на стадионе в марокканском городе Фес.

Нигерийцы захватили контроль над игрой с первых минут и имели значительное игровое преимущество.

Открыл счет Адемола Лукман на 20-й минуте после передачи Эрика Адамса. Через 5 минут Виктор Осимхен удвоил преимущество суперорлов, ассистировал снова Лукман.

Во втором тайме Осимхен оформил дубль на 47-й минуте, а под конец матча Акор Адамс установил окончательный счет 4:0.

Нигерия вышла в четвертьфинал КАН, где встретится с победителем пары Алжир – ДР Конго.

Кубок африканских наций

1/8 финала. 5 января 2026. Фес (Марокко)

Нигерия – Мозамбик – 4:0

Голы: Адемола Лукман, 20, Виктор Осимхен, 25, 47, Акор Адамс, 75

Сетка плей-офф

сборная Мозамбика по футболу сборная Нигерии по футболу Кубок африканских наций Виктор Осимхен Адемола Лукман Акор Адамс видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
