Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из лучших легионеров может покинуть УПЛ. Известна сумма трансфера
Украина. Премьер лига
05 января 2026, 22:24 |
1232
0

Один из лучших легионеров может покинуть УПЛ. Известна сумма трансфера

Бруниньо заинтересовал Маккаби Хайфа и Маккаби Тель-Авив

05 января 2026, 22:24 |
1232
0
Один из лучших легионеров может покинуть УПЛ. Известна сумма трансфера
ФК Карпаты. Бруниньо

Израильские «Маккаби» (Хайфа) и «Маккаби» (Тель-Авив) интересуются бразильским полузащитником львовских «Карпат» Бруниньо, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, «бело-зеленые» готовы отпустить 25-летнего футболиста за сумму не менее 1,5 миллиона долларов.

В сезоне 2025/26 Бруниньо провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Бруниньо интересуется киевское «Динамо».

По теме:
Источник: Челси готовит рекордное предложение по суперзвезде Реала
На украинца охотится топ-клуб. Рома ошеломила новой ценой на Довбика
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Маккаби Хайфа Маккаби Тель-Авив Бруниньо ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ чемпионат Израиля по футболу Карпаты Львов
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трабзонспор с двумя украинцами уступил Галатасараю в полуфинале Суперкубка
Футбол | 05 января 2026, 21:32 1
Трабзонспор с двумя украинцами уступил Галатасараю в полуфинале Суперкубка
Трабзонспор с двумя украинцами уступил Галатасараю в полуфинале Суперкубка

Батагов и Зубков играли со старта, а Сикан остался в резерве

Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Футбол | 05 января 2026, 08:33 1
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны

Каталонцы победили «Мальорку» – 2:1

Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Хоккей | 05.01.2026, 07:55
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 05.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
Футбол | 05.01.2026, 15:59
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
03.01.2026, 23:14
Бокс
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
04.01.2026, 14:44 8
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
04.01.2026, 09:14 7
Бокс
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
04.01.2026, 08:04 27
Футбол
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
03.01.2026, 20:42 7
Футбол
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:44 24
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
05.01.2026, 05:02 1
Бокс
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
04.01.2026, 08:44 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем