Один из лучших легионеров может покинуть УПЛ. Известна сумма трансфера

Израильские «Маккаби» (Хайфа) и «Маккаби» (Тель-Авив) интересуются бразильским полузащитником львовских «Карпат» Бруниньо, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, «бело-зеленые» готовы отпустить 25-летнего футболиста за сумму не менее 1,5 миллиона долларов.

В сезоне 2025/26 Бруниньо провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Бруниньо интересуется киевское «Динамо».