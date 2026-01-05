Украина. Премьер лига05 января 2026, 22:24 |
Один из лучших легионеров может покинуть УПЛ. Известна сумма трансфера
Бруниньо заинтересовал Маккаби Хайфа и Маккаби Тель-Авив
05 января 2026, 22:24 |
Израильские «Маккаби» (Хайфа) и «Маккаби» (Тель-Авив) интересуются бразильским полузащитником львовских «Карпат» Бруниньо, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, «бело-зеленые» готовы отпустить 25-летнего футболиста за сумму не менее 1,5 миллиона долларов.
В сезоне 2025/26 Бруниньо провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Бруниньо интересуется киевское «Динамо».
