Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
06 января 2026, 03:07
Элина Свитолина – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Окленде

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

6 января первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В первом раунде украинка сыграет против Варвары Грачевой (Франция, WTA 75). Поединок начнется ориентировочно в 07:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Элины.

Победительница поединка во втором круге сыграет против Кэти Бултер.

📺 Видеотрансляция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
