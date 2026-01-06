WTA06 января 2026, 03:07 |
Элина Свитолина – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Окленде
6 января первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.
В первом раунде украинка сыграет против Варвары Грачевой (Франция, WTA 75). Поединок начнется ориентировочно в 07:00 по Киеву.
Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Элины.
Победительница поединка во втором круге сыграет против Кэти Бултер.
