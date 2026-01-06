ФОТО. Красавица! Жена Забарного впечатлила новым луком
Ангелина Забарная в загадочном образе
Жена защитника сборной Украины и ПСЖ Ильи Забарного – Ангелина Забарная – впечатлила поклонников новой сторис в соцсетях.
На фото Ангелина предстала в элегантном и стильном образе: сдержанный серый костюм, черный топ и минималистичные аксессуары подчеркнули ее утонченность и чувство вкуса.
Украинская красавица в очередной раз впечатлила своим умением одеваться стильно.
Напомним, что ранее Забарная побаловала роскошным сексуальным образом, который она выгуляла в одном из парижских ресторанов.
