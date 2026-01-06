Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 января 2026, 01:47
ФОТО. Красавица! Жена Забарного впечатлила новым луком

Ангелина Забарная в загадочном образе

Instagram. Ангелина Забарная

Жена защитника сборной Украины и ПСЖ Ильи ЗабарногоАнгелина Забарная – впечатлила поклонников новой сторис в соцсетях.

На фото Ангелина предстала в элегантном и стильном образе: сдержанный серый костюм, черный топ и минималистичные аксессуары подчеркнули ее утонченность и чувство вкуса.

Украинская красавица в очередной раз впечатлила своим умением одеваться стильно.

Напомним, что ранее Забарная побаловала роскошным сексуальным образом, который она выгуляла в одном из парижских ресторанов.

