ФОТО. Красавица! Жена Забарного впечатлила новым луком

Жена защитника сборной Украины и ПСЖ Ильи Забарного – Ангелина Забарная – впечатлила поклонников новой сторис в соцсетях.

На фото Ангелина предстала в элегантном и стильном образе: сдержанный серый костюм, черный топ и минималистичные аксессуары подчеркнули ее утонченность и чувство вкуса.

Украинская красавица в очередной раз впечатлила своим умением одеваться стильно.

Напомним, что ранее Забарная побаловала роскошным сексуальным образом, который она выгуляла в одном из парижских ресторанов.