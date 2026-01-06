Ман Сити несет потерю: ключевой игрок пропустит до полугода

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол получил серьезную травму ноги во время противостояния с «Челси». Хорватский легионер был вынужден покинуть поле на 51–й минуте встречи 20–го тура АПЛ, которая завершилась со счетом 1:1.

Представители пресс–службы «горожан» сегодня подтвердили, что медицинское обследование выявило у игрока перелом большеберцовой кости правой ноги. Уже на текущей неделе футболисту предстоит перенести хирургическое вмешательство.

Точный период реабилитации Гвардиола клуб пока не называет. Как правило, при подобных повреждениях процесс выздоровления занимает от 3 до 6 месяцев, исходя из сложности случая и индивидуальных особенностей организма.