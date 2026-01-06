Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
06 января 2026, 03:30 |
Л. Киченок / Н. Киченок – Като / Штоллар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала парного турнира WTA 500 в Брисбене

Getty Images/Global Images Ukraine. Сестры Киченок

6 января украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок начнут выступления в парном разряде хардового турнира WTA 500 в Брисбене Австралия.

В первом раунде украинки сыграют против тандема Мию Като (Япония) / Фанни Штоллар (Венгрия). Поединок начнется ориентировочно в 03:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительницы поединка во втором круге поборются либо с Ириной Хромачевой и Александрой Пановой, либо с Линдой Носковой и Кларой Таусон.

📺 Видеотрансляция
Людмила Киченок Надежда Киченок Мию Като Фанни Штоллар смотреть онлайн WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков
