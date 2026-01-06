Л. Киченок / Н. Киченок – Като / Штоллар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала парного турнира WTA 500 в Брисбене
6 января украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок начнут выступления в парном разряде хардового турнира WTA 500 в Брисбене Австралия.
В первом раунде украинки сыграют против тандема Мию Като (Япония) / Фанни Штоллар (Венгрия). Поединок начнется ориентировочно в 03:30 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительницы поединка во втором круге поборются либо с Ириной Хромачевой и Александрой Пановой, либо с Линдой Носковой и Кларой Таусон.
