Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
06 января 2026, 03:19 |
68
0

Снигур начала сезон с победы, повесив баранку седьмой сеяной в Канберре

Дарья переиграла Тамару Корпач в первом раунде турнира WTA 125 в Австралии

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 149) выиграла стартовый матч на хардовом турнире WTA 125 в Канберре, Австралия.

В первом раунде украинка в двух сетах одержала убедительную победу над седьмой сеяной Тамарой Корпач (Германия, WTA 123) за 1 час и 19 минут.

WTA 125 Канберра. Хард, 1/16 финала

Дарья Снигур (Украина) – Тамара Корпач (Германия) [7] – 6:4, 6:0

Дарья во второй раз сыграла против Тамары и впервые обыграла ее. В 2023 году Снигур уступил Корпач на соревнованиях в Клуж-Напоке.

Дарья провела первый поединок в сезоне 2026 года. На следующей неделе она выступит в квалификации Australian Open.

В 1/8 финала турнира в Канберре Снигур поборется либо с Лян Эньшоу, либо с Луиза Стефанини.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
