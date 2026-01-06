Эндрик - о разговоре с экс-тренером Реала перед переходом в Лион
Нападающий поделился подробностями своего перехода во французский коллектив
Новичок «Лиона» Эндрик поделился подробностями своего перехода во французский коллектив на правах аренды из мадридского «Реала».
«Карло Анчелотти дал мне важные наставления. Он объяснил, в чем именно мне нужно прибавить, и это очень меня затронуло. Тренер сказал: «Отправляйся, играй и прогрессируй».
Я всегда прислушивался к его рекомендациям, поэтому решил: «Хорошо, я уйду». Каждый мечтает выступать за сборную. Слава богу, мне уже доводилось надевать ее футболку, и я приложу все усилия, чтобы вернуться туда вновь.
Если говорить о личных целях, я стремлюсь принести пользу «Лиону». Мое желание – играть и достигать успехов. Я хочу завоевывать с «Лионом» титулы, поднять команду на вершину таблицы и участвовать в финалах. Вкус победы – это то, к чему я стремлюсь постоянно.
Когда представители «Лиона» вышли на связь, это стало значимым событием для меня, моей супруги и всей семьи. Я искал возможность получать игровую практику.
Моей первой мыслью было: «Лион», ничего себе!» Когда Бог указывает мне путь, я доверяюсь ему и иду вперед. Я осознавал, что для попадания в состав «Лиона» мне придется трудиться еще усерднее», – отметил Эндрик.
