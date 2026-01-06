Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
Эндрик - о разговоре с экс-тренером Реала перед переходом в Лион

Нападающий поделился подробностями своего перехода во французский коллектив

Эндрик - о разговоре с экс-тренером Реала перед переходом в Лион
Getty Images/Global Images Ukraine

Новичок «Лиона» Эндрик поделился подробностями своего перехода во французский коллектив на правах аренды из мадридского «Реала».

«Карло Анчелотти дал мне важные наставления. Он объяснил, в чем именно мне нужно прибавить, и это очень меня затронуло. Тренер сказал: «Отправляйся, играй и прогрессируй».

Я всегда прислушивался к его рекомендациям, поэтому решил: «Хорошо, я уйду». Каждый мечтает выступать за сборную. Слава богу, мне уже доводилось надевать ее футболку, и я приложу все усилия, чтобы вернуться туда вновь.

Если говорить о личных целях, я стремлюсь принести пользу «Лиону». Мое желание – играть и достигать успехов. Я хочу завоевывать с «Лионом» титулы, поднять команду на вершину таблицы и участвовать в финалах. Вкус победы – это то, к чему я стремлюсь постоянно.

Когда представители «Лиона» вышли на связь, это стало значимым событием для меня, моей супруги и всей семьи. Я искал возможность получать игровую практику.

Моей первой мыслью было: «Лион», ничего себе!» Когда Бог указывает мне путь, я доверяюсь ему и иду вперед. Я осознавал, что для попадания в состав «Лиона» мне придется трудиться еще усерднее», – отметил Эндрик.

Реал Мадрид Лион Эндрик трансферы Лиги 1 Карло Анчелотти
Михаил Олексиенко Источник: RMC Sport
