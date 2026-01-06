Прославленному клубу посоветовали продать звезду сборной Украины
Виталий Миколенко может покинуть Эвертон
Английский журналист Деклан Карр посоветовал «Эвертону» продать украинского левого защитника Виталия Миколенко:
«26-летний футболист не забил ни одного гола в Премьер-лиге в этом сезоне и создал только один опасный момент, продемонстрировав свою неэффективность, когда его команда владеет мячом.
Мерсисайдцам нужна новая опция, кто-то, кто умеет играть в обороне и может помочь им продвигаться вперед и создавать моменты, а это не Миколенко, он никогда не был таким за время своего пребывания на Мерсисайде.
Уход будет лучшим вариантом для обеих сторон, и Фридкины не могут продолжать устанавливать за защитника цену, которая делает его переход невозможным».
Ранее «Эвертон» принял решение о будущем Виталия Миколенко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда узнала всех соперников на ЧМ-2026
Кленовые завоевали бронзу
ПС.: Это видимо какой-то фальстарт, Шурик писал что продлили, но потом удалили новость.