Прославленному клубу посоветовали продать звезду сборной Украины

Английский журналист Деклан Карр посоветовал «Эвертону» продать украинского левого защитника Виталия Миколенко:

«26-летний футболист не забил ни одного гола в Премьер-лиге в этом сезоне и создал только один опасный момент, продемонстрировав свою неэффективность, когда его команда владеет мячом.

Мерсисайдцам нужна новая опция, кто-то, кто умеет играть в обороне и может помочь им продвигаться вперед и создавать моменты, а это не Миколенко, он никогда не был таким за время своего пребывания на Мерсисайде.

Уход будет лучшим вариантом для обеих сторон, и Фридкины не могут продолжать устанавливать за защитника цену, которая делает его переход невозможным».

Ранее «Эвертон» принял решение о будущем Виталия Миколенко.