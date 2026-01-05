В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика

Руководство туринского «Ювентуса» определилось с тем, будет ли подписывать украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика. Об этом сообщает Michele De Blasis.

По информации источника, туринский гранд не собирается подписывать ни Артема Довбика, ни Дарвина Нуньеса, не Алексндера Серлота. Навряд ли итальянский клуб подпишет нападающего зимой – такой трансфер не планируется.

Артем Довбик в текущем сезоне провел 15 матчей в составе «Ромы», в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее известны инсайдер назвал клубы, которые интересуются Довбиком.