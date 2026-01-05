Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
Италия
05 января 2026, 15:26 | Обновлено 05 января 2026, 15:27
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика

Украинский нападающий туринский гранд не усилит

В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Руководство туринского «Ювентуса» определилось с тем, будет ли подписывать украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика. Об этом сообщает Michele De Blasis.

По информации источника, туринский гранд не собирается подписывать ни Артема Довбика, ни Дарвина Нуньеса, не Алексндера Серлота. Навряд ли итальянский клуб подпишет нападающего зимой – такой трансфер не планируется.

Артем Довбик в текущем сезоне провел 15 матчей в составе «Ромы», в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее известны инсайдер назвал клубы, которые интересуются Довбиком.

Ювентус Рома Рим трансферы Артем Довбик трансферы Серии A Александер Серлот Дарвин Нуньес трансферы Ла Лиги Атлетико Мадрид чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
