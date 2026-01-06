В среду, 7 января, состоится поединок 21-го тура чемпионата Англии между «Бернли» и «МЮ». По киевскому времени игра начнется в 22:15.

Бернли

Новички Премьер-лиги проводят сезон не слишком удачно. После 20 игр чемпионата на их счету есть 12 очков, позволяющих находиться на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы. Расстояние до безопасной зоны составляет уже 6 очков.

С Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/16 финала от «Кардиффа». Путь в Кубке Англии «бордовые» начнут матчем 1/32 финала против «Миллволла».

Манчестер Юнайтед

Не слишком стабильный сезон проводит манчестерская команда. За 20 туров Премьер-лиги «красные дьяволы» смогли набрать 31 зачетный пункт – такие результаты позволяют клубу занимать 6 место турнирной таблицы. И от 4-й, и от 12-й позиции коллектив отделяет 3 очка.

Из Кубка Карабао «МЮ» вылетел в 1/32 финала от «Гримсби». Свои выступления в Кубке Англии команда начнет с такой же стадии матчем против «Брайтона».

Стоит отметить, что несколько дней назад в клубе произошли очень неожиданные перемены. После 14 месяцев работы был уволен главный тренер Рубен Аморим, поэтому на предстоящий матч команду выведет другой специалист.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» за это время одержали 3 победы, еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

«МЮ» победил лишь в 1 из 5 последних игр. Команда также трижды сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

«Бернли» проиграл 5/6 последних домашних поединков.

За последние 13 игр «МЮ» сохранил ворота сухими лишь 1 раз.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.77.