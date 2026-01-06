Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бернли – МЮ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Бёрнли
07.01.2026 22:15 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 января 2026, 23:45 | Обновлено 07 января 2026, 00:25
Бернли – МЮ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 7 января в 22:15 по Киеву

ФК Бернли

В среду, 7 января, состоится поединок 21-го тура чемпионата Англии между «Бернли» и «МЮ». По киевскому времени игра начнется в 22:15.

Бернли

Новички Премьер-лиги проводят сезон не слишком удачно. После 20 игр чемпионата на их счету есть 12 очков, позволяющих находиться на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы. Расстояние до безопасной зоны составляет уже 6 очков.

С Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/16 финала от «Кардиффа». Путь в Кубке Англии «бордовые» начнут матчем 1/32 финала против «Миллволла».

Манчестер Юнайтед

Не слишком стабильный сезон проводит манчестерская команда. За 20 туров Премьер-лиги «красные дьяволы» смогли набрать 31 зачетный пункт – такие результаты позволяют клубу занимать 6 место турнирной таблицы. И от 4-й, и от 12-й позиции коллектив отделяет 3 очка.

Из Кубка Карабао «МЮ» вылетел в 1/32 финала от «Гримсби». Свои выступления в Кубке Англии команда начнет с такой же стадии матчем против «Брайтона».

Стоит отметить, что несколько дней назад в клубе произошли очень неожиданные перемены. После 14 месяцев работы был уволен главный тренер Рубен Аморим, поэтому на предстоящий матч команду выведет другой специалист.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» за это время одержали 3 победы, еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

  • «МЮ» победил лишь в 1 из 5 последних игр. Команда также трижды сыграла вничью и потерпела 1 поражение.
  • «Бернли» проиграл 5/6 последних домашних поединков.
  • За последние 13 игр «МЮ» сохранил ворота сухими лишь 1 раз.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.77.

Тотал больше 2.5 1.77 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ньюкасл – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Как начал, так и закончил. Вспомним первый и последний матч Аморима в АПЛ
Фулхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Бернли Манчестер Юнайтед прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
