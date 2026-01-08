Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бернли – Манчестер Юнайтед – 2:2. Первый дубль Шешко. Видео голов, обзор
Чемпионат Англии
Бёрнли
07.01.2026 22:15 – FT 2 : 2
Манчестер Юнайтед
Англия
08 января 2026, 13:34 | Обновлено 08 января 2026, 13:36
Бернли – Манчестер Юнайтед – 2:2. Первый дубль Шешко. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 21-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

7 января состоялся матч между клубами «Бернли» и «Манчестер Юнайтед» в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги.

Поединок принимала арена «Терф Мур» в Бернли.

«Дьяволы» провели первый матч без тренера Рубена Аморима, которого недавно уволили, однако одержать победу не смогли.

Команды сыграли результативную ничью (2:2), в которой дубль оформил Беньямин Шешко. Ранее нападающий ни разу не забивал два мяча в одном матче за «красных».

Английская Премьер-лига. 21-й тур, 7 января

«Бернли» – «Манчестер Юнайтед» – 2:2

Голы: Хевен, 13 (автогол), Энтони, 66 – Шешко, 50, 60

Видео голов и обзор матча:

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Энтони (Бёрнли), асcист Маркус Эдвардс.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (Манчестер Юнайтед), асcист Патрик Доргу.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (Манчестер Юнайтед), асcист Бруну Мигель Фернандеш.
13’
ГОЛ ! Автогол забил Эйден Хэвен (Манчестер Юнайтед).
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Ливерпуль
Тренер Брайтона первый, кто избежал поражений в 4 матчах против Гвардиолы
Букмекеры назвали фаворита суперматча Арсенал – Ливерпуль
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
