7 января состоялся матч между клубами «Бернли» и «Манчестер Юнайтед» в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги.

Поединок принимала арена «Терф Мур» в Бернли.

«Дьяволы» провели первый матч без тренера Рубена Аморима, которого недавно уволили, однако одержать победу не смогли.

Команды сыграли результативную ничью (2:2), в которой дубль оформил Беньямин Шешко. Ранее нападающий ни разу не забивал два мяча в одном матче за «красных».

Английская Премьер-лига. 21-й тур, 7 января

«Бернли» – «Манчестер Юнайтед» – 2:2

Голы: Хевен, 13 (автогол), Энтони, 66 – Шешко, 50, 60

Видео голов и обзор матча: