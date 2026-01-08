Бернли – Манчестер Юнайтед – 2:2. Первый дубль Шешко. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 21-го тура АПЛ
7 января состоялся матч между клубами «Бернли» и «Манчестер Юнайтед» в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги.
Поединок принимала арена «Терф Мур» в Бернли.
«Дьяволы» провели первый матч без тренера Рубена Аморима, которого недавно уволили, однако одержать победу не смогли.
Команды сыграли результативную ничью (2:2), в которой дубль оформил Беньямин Шешко. Ранее нападающий ни разу не забивал два мяча в одном матче за «красных».
Английская Премьер-лига. 21-й тур, 7 января
«Бернли» – «Манчестер Юнайтед» – 2:2
Голы: Хевен, 13 (автогол), Энтони, 66 – Шешко, 50, 60
Видео голов и обзор матча:
События матча
