Бернли – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 января в 22:15 матч чемпионата Англии
В среду, 7 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Бернли» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет в Бернли на стадионе «Терф Мур».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Бернли – Манчестер ЮнайтедСмотреть трансляцию
Комментарии
