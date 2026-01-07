В среду, 7 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Бернли» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Бернли на стадионе «Терф Мур».

Начало поединка запланировано на 22:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

