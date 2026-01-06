ВИДЕО. Первый гол после возвращения. Довбик забил в чемпионате Италии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
06 января 2026, 20:38 | Обновлено 06 января 2026, 22:01
3068
4

Украинский бомбардир поразил ворота «Лечче»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик поразил ворота «Лечче» в чемпионате Италии.

Случилось это в поединке 19-го тура, который стартовал в 19:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 71-й минуте, через 10 минут после появления на поле со скамьи запасных, 28-летний футболист поразил ворота хозяев поля. Счет на табло – 0:2. Этот мяч стал для Артема первым после восстановления от травмы, из-за которой он пропустил полтора месяца.

Для самого Артема этот гол стал уже третьим в этом сезоне во всех турнирах на клубном уровне. Также он отличился двумя голевыми передачами.

По теме:
ВИДЕО. Вышел, забил и ушел. Довбик получил травму в матче Ромы против Лечче
Алжир – ДР Конго – 1:0 (д.в.) Как забили в конце овертайма. Видео гола
Довбик забил 15-й гол в 45-м матче Серии А
Рома Рим Серия A Лечче чемпионат Италии по футболу Артем Довбик видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
