ВИДЕО. Первый гол после возвращения. Довбик забил в чемпионате Италии
Украинский бомбардир поразил ворота «Лечче»
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик поразил ворота «Лечче» в чемпионате Италии.
Случилось это в поединке 19-го тура, который стартовал в 19:00 по киевскому времени.
На 71-й минуте, через 10 минут после появления на поле со скамьи запасных, 28-летний футболист поразил ворота хозяев поля. Счет на табло – 0:2. Этот мяч стал для Артема первым после восстановления от травмы, из-за которой он пропустил полтора месяца.
Для самого Артема этот гол стал уже третьим в этом сезоне во всех турнирах на клубном уровне. Также он отличился двумя голевыми передачами.
