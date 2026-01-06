Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик поразил ворота «Лечче» в чемпионате Италии.

Случилось это в поединке 19-го тура, который стартовал в 19:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 71-й минуте, через 10 минут после появления на поле со скамьи запасных, 28-летний футболист поразил ворота хозяев поля. Счет на табло – 0:2. Этот мяч стал для Артема первым после восстановления от травмы, из-за которой он пропустил полтора месяца.

Для самого Артема этот гол стал уже третьим в этом сезоне во всех турнирах на клубном уровне. Также он отличился двумя голевыми передачами.

❗️ ВИДЕО. Первый гол после возвращения. Довбик забил в чемпионате Италии