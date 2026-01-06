Полтава проведет зимой пять спаррингов

Как стало известно Sport.ua, ко второй части чемпионата УПЛ футболисты «Полтавы» будут готовиться дома и в Закарпатье.

По имеющейся информации, на первом сборе полтавчане проведут два контрольных матча: со второлиговым «Тростянцем» (31 января) и «Ингульцем» (6 февраля). На следующий день «горожане» отправятся в Закарпатье, где 13 февраля встретятся с лидером Первой лиги — «Буковиной». Соперники еще в двух спаррингах уточняются.

Непосредственно из Закарпатья полтавчане возьмут курс на Ровно, где 21 февраля проведут календарный поединок 17 тура УПЛ с местным «Вересом».

Ранее мы сообщали, что два игрока «Полтавы» восстановились после тяжелых травм.