Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 января 2026, 23:47 | Обновлено 06 января 2026, 23:50
Полтава проведет зимой пять спаррингов

Основное внимание в межсезонье будет сосредоточено на тренировочном процессе

Полтава проведет зимой пять спаррингов
ФК Полтава

Как стало известно Sport.ua, ко второй части чемпионата УПЛ футболисты «Полтавы» будут готовиться дома и в Закарпатье.

По имеющейся информации, на первом сборе полтавчане проведут два контрольных матча: со второлиговым «Тростянцем» (31 января) и «Ингульцем» (6 февраля). На следующий день «горожане» отправятся в Закарпатье, где 13 февраля встретятся с лидером Первой лиги — «Буковиной». Соперники еще в двух спаррингах уточняются.

Непосредственно из Закарпатья полтавчане возьмут курс на Ровно, где 21 февраля проведут календарный поединок 17 тура УПЛ с местным «Вересом».

Ранее мы сообщали, что два игрока «Полтавы» восстановились после тяжелых травм.

Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Полтава Тростянец Ингулец Буковина Черновцы Верес Ровно
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
