Воспитанник Шахтера: «Не могу сказать, что Зинченко как-то меня поразил»

Воспитанник донецкого Шахтера Александр Демченко вспомнил период карьеры в Шахтере, где пересекался с Александром Зинченко, играющим в АПЛ.

– А чем вам запомнился Александр Зинченко? Вот этот человек сделал поистине невероятную карьеру.

– Я с ним был всего полгода. Физическими свойствами он не выделялся. Да, хороший и технический игрок. Не могу сказать, что он как-то меня поразил. Обычный парень.

Коваленко тогда больше запомнился. Со временем постепенно адаптировался и начал развиваться. Однако его рост я уже не застал, – сказал Демченко.

Ныне Александр Демченко выступает за кузнечный Колос под руководством Руслана Костышина, а Александр Зинченко выступает за Ноттингем Форест в АПЛ.