Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Воспитанник Шахтера: «Не могу сказать, что Зинченко как-то меня поразил»
Украина. Премьер лига
02 января 2026, 09:24 |
Александр Демченко вспомнил период карьеры в Шахтере

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Воспитанник донецкого Шахтера Александр Демченко вспомнил период карьеры в Шахтере, где пересекался с Александром Зинченко, играющим в АПЛ.

– А чем вам запомнился Александр Зинченко? Вот этот человек сделал поистине невероятную карьеру.

– Я с ним был всего полгода. Физическими свойствами он не выделялся. Да, хороший и технический игрок. Не могу сказать, что он как-то меня поразил. Обычный парень.

Коваленко тогда больше запомнился. Со временем постепенно адаптировался и начал развиваться. Однако его рост я уже не застал, – сказал Демченко.

Ныне Александр Демченко выступает за кузнечный Колос под руководством Руслана Костышина, а Александр Зинченко выступает за Ноттингем Форест в АПЛ.

Александр Зинченко Шахтер Донецк Ноттингем Форест Александр Демченко Английская Премьер-лига Украинская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
