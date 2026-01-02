Воспитанник Шахтера: «Не могу сказать, что Зинченко как-то меня поразил»
Александр Демченко вспомнил период карьеры в Шахтере
Воспитанник донецкого Шахтера Александр Демченко вспомнил период карьеры в Шахтере, где пересекался с Александром Зинченко, играющим в АПЛ.
– А чем вам запомнился Александр Зинченко? Вот этот человек сделал поистине невероятную карьеру.
– Я с ним был всего полгода. Физическими свойствами он не выделялся. Да, хороший и технический игрок. Не могу сказать, что он как-то меня поразил. Обычный парень.
Коваленко тогда больше запомнился. Со временем постепенно адаптировался и начал развиваться. Однако его рост я уже не застал, – сказал Демченко.
Ныне Александр Демченко выступает за кузнечный Колос под руководством Руслана Костышина, а Александр Зинченко выступает за Ноттингем Форест в АПЛ.
