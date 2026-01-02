Анатолий ТРУБИН: «Бенфика – лучше клуб, чем Шахтер»
Украинский вратарь рассказал о своем переходе в лиссабонский клуб
Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин рассказал о своем переходе в португальский клуб из донецкого «Шахтера» летом 2023 года.
«На самом деле, это был для меня очень, очень тяжелый момент, потому что я играл только за один клуб раньше – донецкий «Шахтер». Поэтому переезд в другую страну, где другая культура, другой язык, все – не то же самое...
Поэтому для меня это было довольно сложно, но в то же время очень интересно, потому что это лучший чемпионат, лучший клуб с более большими амбициями – лучший в Португалии. И это хороший вызов для меня», – сказал вратарь в интервью On The Continent – A European Football Podcast.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анатолий Трубин – о трансфере Георгия Судакова в португальскую «Бенфику».
Завершилось очередное лондонское дерби в АПЛ