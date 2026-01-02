Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анатолий ТРУБИН: «Бенфика – лучше клуб, чем Шахтер»
Португалия
02 января 2026, 02:46 |
213
0

Анатолий ТРУБИН: «Бенфика – лучше клуб, чем Шахтер»

Украинский вратарь рассказал о своем переходе в лиссабонский клуб

02 января 2026, 02:46 |
213
0
Анатолий ТРУБИН: «Бенфика – лучше клуб, чем Шахтер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин рассказал о своем переходе в португальский клуб из донецкого «Шахтера» летом 2023 года.

«На самом деле, это был для меня очень, очень тяжелый момент, потому что я играл только за один клуб раньше – донецкий «Шахтер». Поэтому переезд в другую страну, где другая культура, другой язык, все – не то же самое...

Поэтому для меня это было довольно сложно, но в то же время очень интересно, потому что это лучший чемпионат, лучший клуб с более большими амбициями – лучший в Португалии. И это хороший вызов для меня», – сказал вратарь в интервью On The Continent – A European Football Podcast.

По теме:
Моуриньо готов вернуться в Челси – но есть один нюанс
Рекордсмен команды, сыграл 14 сезонов. Трагедия для винницкого футбола
Жил Висенте – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Анатолий Трубин Бенфика Шахтер Донецк чемпионат Португалии по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»
Футбол | 01 января 2026, 08:33 1
Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»
Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»

Анатолий Трубин – о трансфере Георгия Судакова в португальскую «Бенфику».

80 минут Ярмолюка. Брентфорд и Тоттенхэм расписали нулевую ничью
Футбол | 01 января 2026, 23:58 3
80 минут Ярмолюка. Брентфорд и Тоттенхэм расписали нулевую ничью
80 минут Ярмолюка. Брентфорд и Тоттенхэм расписали нулевую ничью

Завершилось очередное лондонское дерби в АПЛ

Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Футбол | 01.01.2026, 07:44
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Сенсационный вариант: Шапаренко заинтересовал 19-кратного чемпиона
Футбол | 01.01.2026, 21:42
Сенсационный вариант: Шапаренко заинтересовал 19-кратного чемпиона
Сенсационный вариант: Шапаренко заинтересовал 19-кратного чемпиона
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Футбол | 01.01.2026, 09:14
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
01.01.2026, 08:11 8
Футбол
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
01.01.2026, 10:18 4
Бокс
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
31.12.2025, 09:11
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
01.01.2026, 11:10
Хоккей
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
31.12.2025, 11:25 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
01.01.2026, 18:23 10
Футбол
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
01.01.2026, 06:12 14
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
01.01.2026, 08:05
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем