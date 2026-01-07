Барселона – Атлетик. Полуфинал Суперкубка Испании. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 7 января в 21:00 видеотрансляцию 1/2 финала Суперкубка Испании
7 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Кубка португальской лиги.
Команды Барселона и Атлетик Бильбао играют на нейтральной арене в саудовском городе Джидда.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В турнире четырех команд играют чемпион и победитель Кубка Испании (Барселона), вице-чемпион и финалист Кубка (Реал Мадрид), а также команды занявшие 3-е и 4-е место в Ла Лиге (Атлетико М и Атлетик Б).
В другом полуфинале 8 января там же сыграют Атлетико Мадрид и Реал Мадрид.
Решающий матч мини-турнира четырех команд пройдет 11 января, также в городе Джидда.
Суперкубок Испании. Сетка турнира четырех
Барселона – Атлетик. Полуфинал Суперкубка. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Витиньо из-за семейных обстоятельств пропустил первый тренировочный день в «Интернасьонале»
Юрист Илья Скоропашкин оценил работу команды вингера сборной Украины Михаила Мудрика