Украина. Премьер лига
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска

Витиньо из-за семейных обстоятельств пропустил первый тренировочный день в «Интернасьонале»

Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Getty Images/Global Images Ukraine. Витиньо

Полузащитник киевского «Динамо» Витиньо, который на правах аренды выступает за бразильский «Интернасьонал», не появился вовремя из отпуска и пропустил первый день межсезонной подготовки команды.

26-летний вингер отсутствовал на стартовой тренировке, что сразу вызвало вопросы вокруг его будущего.

Впрочем, в клубе оперативно объяснили ситуацию: по официальной информации, Витиньо заранее сообщил о семейных обстоятельствах и своем опоздании.

Контракт Витиньо с «Динамо» действует до лета 2027 года, а аренда в «Интернасьонале» заканчивается этим летом.

