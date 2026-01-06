Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска

Полузащитник киевского «Динамо» Витиньо, который на правах аренды выступает за бразильский «Интернасьонал», не появился вовремя из отпуска и пропустил первый день межсезонной подготовки команды.

26-летний вингер отсутствовал на стартовой тренировке, что сразу вызвало вопросы вокруг его будущего.

Впрочем, в клубе оперативно объяснили ситуацию: по официальной информации, Витиньо заранее сообщил о семейных обстоятельствах и своем опоздании.

Контракт Витиньо с «Динамо» действует до лета 2027 года, а аренда в «Интернасьонале» заканчивается этим летом.