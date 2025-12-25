Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 21:35 | Обновлено 25 декабря 2025, 22:10
Уславленный клуб хочет подписать игрока Динамо. Но есть важный нюанс

«Сантос» нацелился на Витиньо

Getty Images/Global Images Ukraine. Витиньо

Бразильский «Сантос» заинтересован в подписании полузащитника киевского «Динамо» Витиньо, который сейчас на правах аренды выступает за «Интернасьонал».

По информации Bolavip, клуб ищет усиление на левый фланг атаки и планирует сначала договориться с самим игроком о полноценном контракте, ориентировочно на три года. Таким образом «Сантос» хочет оказать давление на «Интернасьонал» для досрочного расторжения арендного соглашения, действующего до лета 2026 года.

В то же время существует нюанс относительно контракта Витиньо с «Динамо»: источник указывает, что он заканчивается летом 2026 года (так указано Transfermarkt), тогда как президент клуба Игорь Суркис заявлял о действии соглашения до 2027-го.

Витиньо (Динамо) трансферы УПЛ трансферы Интернасьонал Сантос
Дмитрий Олийченко Источник: Bolavip Brasil
