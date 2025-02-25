Игорь СУРКИС: «Динамо бежит. Мы на правильном пути»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ответил на ряд вопросов клубной пресс-службы.

– Игорь Михайлович, как вам игра с «Карпатами»?

– Команда нормально играла, должна была забивать еще в первом тайме, и тогда было бы значительно легче.

– Вспомнилась классическая фраза: а «Динамо» бежит?

– «Динамо» бежит. Мы провели хорошие сборы, которые длились почти два месяца. Хорошо подготовились, ротация есть, глубина состава. Поэтому я понимаю, что мы на правильном пути.

– Сегодня первый гол за «Динамо» забил Михайленко, также свой 40-й мяч в УПЛ забил Ванат. Как оцените их выступление?

– Ванат – это вообще наша звездочка. Михайленко – наш воспитанник, который поиграл в «Александрии» под руководством очень хорошего тренера, который его научил всему, что нужно делать в футболе. Он играет очень хорошо, у него тоже большое будущее.

– Какими у вас были ожидания от первого матча после зимнего перерыва?

– Я ожидал, что ребята выйдут на поле заряженными играть с первой до последней минуты, что они и продемонстрировали. Я очень доволен тем, как прошла игра, результатом. После зимней паузы всегда очень тяжело входить в сезон. Но мы уже втянулись в сезон, ведь мы уже сыграли две игры – с «Галатасараем» и РФШ. Ребята в хорошем тонусе, хорошем настроении. Единственное, что всех нас смущает – это война. Когда она завершится, будет всплеск эмоций и возобновится развитие нашего украинского футбола.

– Как вам нововведения УЕФА в этом сезоне, еврокубковые матчи в январе? Вы видели команду изнутри, как она к этому готовилась?

– Сначала команда готовилась к этим двум еврокубковым встречам, а потом уже к чемпионату. Сборы были разделены. Прежде всего, это новый опыт. Мы были обеспокоены тем, что никогда не играли в таком графике, и мне казалось, что хорошо подготовиться к этим играм всего за две недели невозможно. Но мы подготовились, на матчи добирались самолетом, а не поездом – это сказывается, ребята были готовы морально и физически.

Возможно, мы сыграли не лучшие свои матчи, но принесли баллы в копилку Украины. Но в целом еврокубковый был нами провален, и Шовковский это говорит. Мы должны сделать выводы и в следующем сезоне, если мы попадем в еврокубки, играть там значительно лучше.

– Поэтому вы уже делали какие-то выводы?

– Мы увидим выводы, когда будем играть с командами этого уровня. Когда мы будем играть с «Шахтером», «Кривбассом». С «Александрией» уже сыграли дважды. Мы должны прогрессировать, потому что мы выступили очень плохо. Сделаем выводы и будем шаг за шагом двигаться вперед.

Война, надеюсь, закончится, и тогда можно будет говорить о качественных трансферах, которые явно усилят команду. Надеюсь, что мы будем выглядеть лучше в следующем сезоне.

– Вы завидуете тому, что «Шахтер» подписывает дорогих футболистов?

– Не завидую, это их право. Они делают это на перспективу. У нас бразильский вектор не приживается. У нас играл Витиньо, очень качественный футболист, вчера он забил два мяча, очень хорошо играл – я видел его матч. Нам никак не удалось уговорить его, чтобы он вернулся в Украину. Я ставил в пример бразильцев донецкого «Шахтера», но ни его отец, ни мать не дали согласие. Он не хочет возвращаться, пока идет война. Но у него еще 2,5 года контракта с нашим клубом, он вернется.

Война закончится, я в этом не сомневаюсь. Она должна завершиться на условиях Украины. И наши ребята, и я поддерживаю то, что говорит наш президент – переговоров без Украины не может быть. Надеюсь, что в этом году война закончится, и мы будем двигаться дальше.

– Можете раскрыть детали истории о возможном трансфере Бражко?

– Было предложение «Вулверхэмптона», которое нас не удовлетворило. У меня нервы выдержали, и мы оставили его в команде. Я разговаривал с Бражко и объяснил ему, что он сначала должен что-то сделать для команды «Динамо», чтобы мы его продали. Мы отпустили Забарного, Миколенко, поэтому мы никого не держим силой. Но они должны что-то сделать, ведь мы их с детства воспитываем. Будут предложения, возможно летом, возможно следующей зимой. Он должен проявлять качества, которые заинтересуют команды высшего класса. Надеюсь, что у него все впереди.

– Он вас услышал?

– Да. У него 3,5 года контракта, а на следующей неделе мы переподпишем с ним контракт, поэтому вы увидите, что он меня услышал. Мы сделаем ему лучшие условия. Он наберет кондиции, ведь он много пропустил. У меня нет с игроками никаких проблем. Все говорили, что Вивчаренко уйдет бесплатно. Во время сборов я разговаривал с его агентом, он понимал, что не может футболист, который воспитывался в «Динамо», уйти просто потому, что он хочет уйти. Так не может быть! Ребята должны чувствовать ответственность прежде всего перед клубом, а также перед болельщиками. Клуб должен получить за футболиста деньги, а тот должен уйти в чемпионат, который ему нравится. Для трансфера должны быть все три составляющие: предложение должно устраивать футболиста, наш клуб, а также тот клуб, который делает предложение.

– Вы сказали, что у вас нервы выдержали после предложения по Бражку. Когда в последний раз было подобное?

– Деньги это не главное для меня. У меня «Динамо» в сердце, я люблю эту команду и буду любить до последних дней. Деньги – не самое главное, что есть в этой жизни. Сейчас главное – чтобы завершилась война. Мы играем в футбол благодаря тому, что такое решение принял президент, и благодаря нашим ребятам, которые воюют на фронте. Наш с братом фонд помогает чем может. Когда война завершится, мы дальше будем развивать наш футбол. То, что сейчас, во время военного положения, футбол процветает – нонсенс. Я очень благодарен всем президентам клубов, которые поддерживают развитие футбола, никто не оставил это дело. Мы еще поднимемся в рейтинге. Я не хочу приглашать в «Динамо» футболистов, которые перекроют путь нашей молодежи. Результат игры Юношеской Лиги УЕФА с «Аталантой» – это несчастный случай. Мы должны были проходить эту команду. На протяжении 80-ти минут мы были лучше. Не буду называть фамилии, чтобы никого не обидеть, но в нашей юношеской команде много ребят, которые могут через год, а возможно и раньше, играть в основном составе «Динамо». Поэтому приглашать легионеров для количества нам не нужно. Мы должны развивать наш украинский футбол, чтобы ребята играли и за сборную в разных возрастных категориях. Я понимаю, что предложение по Бражко показывает, что наши игроки будут востребованы на западном рынке.

– Герреро не забивает голов, но в Интернете о нем пишут больше, чем обо всех остальных ваших игроках вместе взятых. Что с ним происходит?

– Вы знаете, когда я выхожу к прессе, я объективный и искренний человек. Герреро надо прежде всего разобраться в себе. Ему дали шанс, но он им не воспользовался. Я так понимаю, Шовковский даст ему второй шанс. Но третьего шанса он уже не получит. «Заря» это одно дело, другие клубы мы не берем во внимание. В «Динамо» Киев надо выполнять то, что нужно команде. Он должен на тренировках доказывать главному тренеру, что он лучше Ваната. Тогда он будет играть, а будет играть – тогда и будет забивать. Тогда к нему будет доверие и от болельщиков, и от тренеров. Конкуренцию никто не отменял.