Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голкипер возвращается в Кудровку, потому что его команда снята с турнира
Украина. Премьер лига
05 января 2026, 06:31 | Обновлено 05 января 2026, 07:03
584
0

Голкипер возвращается в Кудровку, потому что его команда снята с турнира

Илья Караващенко осенью играл за Лесное, клуб Второй лиги

05 января 2026, 06:31 | Обновлено 05 января 2026, 07:03
584
0
Голкипер возвращается в Кудровку, потому что его команда снята с турнира
ФК Кудровка. Илья Караващенко

Вратарь Кудровки Илья Караващенко возвращается в команду УПЛ, которую тренирует Василий Баранов.

Голкипер первую часть сезона выступал в аренде в клубе Лесное, однако эта команда была снята с соревнований Второй лиги из-за двух неявок на матчи.

24-летний кипер вскоре присоединится к подготовке Кудровки к весенней части сезона.

За Лесное Караващенко провел 9 матчей, пропустил 17 голов и оформил один сухой матч.

По теме:
Форвард Динамо может покинуть чемпионат Украины, но ждет разрешения ФИФА
Источник: в шорт-лист Вереса включен хавбек клуба Первой лиги
Атлетико Минейро навяжет борьбу Коринтиансу за трансфер легионера Шахтера
Илья Караващенко Кудровка Лесное Вторая лига Украины снятие с чемпионата трансферы УПЛ трансферы Дмитрий Венков аренда игрока
Николай Степанов Источник: Telegram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Футбол | 04 января 2026, 08:45 15
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе

«Милан» рассматривает подписание украинца

Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Футбол | 04 января 2026, 20:09 4
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон

Контракт с английским грандом подпишет Лиам Росеньор

Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Хоккей | 04.01.2026, 07:55
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Зидан может возглавить неожиданный клуб вместо Реала или сборной Франции
Футбол | 05.01.2026, 05:22
Зидан может возглавить неожиданный клуб вместо Реала или сборной Франции
Зидан может возглавить неожиданный клуб вместо Реала или сборной Франции
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
Футбол | 04.01.2026, 22:42
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 5
Бокс
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
04.01.2026, 08:04 28
Футбол
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
04.01.2026, 07:33 2
Бокс
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
04.01.2026, 18:55 4
Другие виды
СУРКИС: «Трудно во всем мировом футболе найти такого игрока, как он»
СУРКИС: «Трудно во всем мировом футболе найти такого игрока, как он»
03.01.2026, 22:55 1
Футбол
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 9
Футбол
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:44 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем