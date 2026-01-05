Голкипер возвращается в Кудровку, потому что его команда снята с турнира

Вратарь Кудровки Илья Караващенко возвращается в команду УПЛ, которую тренирует Василий Баранов.

Голкипер первую часть сезона выступал в аренде в клубе Лесное, однако эта команда была снята с соревнований Второй лиги из-за двух неявок на матчи.

24-летний кипер вскоре присоединится к подготовке Кудровки к весенней части сезона.

За Лесное Караващенко провел 9 матчей, пропустил 17 голов и оформил один сухой матч.